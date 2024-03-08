وفاة أشرف أبو يارا مشجع الرمثا داخل الملعب (فيديو)

وقالت القناة الرياضية الأردنية إن المشجع الرمثاوي توفي في الملعب أثناء مباراة فريقي الرمثا والحسين.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المشجع الرمثاوي تعرض إلى "جلطة" توفي على إثرها فورًا.

وعلى الفور أصدر النادي الفيصلي بيانًا نعى من خلاله وفاة المشجع الرمثاوي أشرف أبو يارا، قائلا في نعيه: "سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".