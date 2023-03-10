أرتيتا يوجه لاعبي آرسنال أمام لشبونة
أرتيتا يوجه لاعبي آرسنال أمام لشبونة

بعد التعادل مع لشبونة في الدوري الأوروبي: أرتيتا ينتقد لاعبي آرسنال لهذا السبب

ويطالبهم بالتحسن أمام منافسيهم
فريق التحرير
فريق التحرير

طالب ميكل أرتيتا مدرب آرسنال فريقه بتحسين دفاعه بعد أن اضطر إلى القتال من أجل التعادل 2-2 مع سبورتنغ لشبونة في ذهاب دور 16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

آرسنال يستقبل الكثير من الأهداف السهلة
أرتيتا

ولم يكن أرتيتا راضيا عن استقبال هدفين بسهولة للمباراة الثانية على التوالي عقب الفوز الملحمي 3-2 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين: "نستقبل الكثير من الأهداف السهلة، اليوم لم ندافع بالقوة الكافية ويجب أن نتحسن أمام منافسينا".

واستفاد متصدر الدوري الإنجليزي من هدف عكسي لينتزع التعادل في الدقيقة 62، وبرر أرتيتا تراجع التهديدات الهجومية أيضا بغياب لاعبين بارزين مثل جابرييل جيسوس.

ولم يتعاف المهاجم البرازيلي بشكل كامل عقب تعرضه لإصابة بالركبة خلال كأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

أرتيتا يوجه لاعبي آرسنال أمام لشبونة
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وتابع المدرب الإسباني: "كانت هناك بعض النقاط الإيجابية لأننا تماسكنا لتعديل النتيجة لكن نحتاج للدفاع بشكل أفضل داخل منطقة الجزاء ويجب أن يحدث هذا في مباراة الإياب لنتخطاهم".

وتقام مباراة الإياب في إستاد الإمارات يوم 16 مارس آذار.

ويحل آرسنال، الذي يتقدم بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ضيفا على فولهام في الدوري المحلي بعد غد الأحد.

آرسنال
الدوري الأوروبي

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