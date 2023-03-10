بعد التعادل مع لشبونة في الدوري الأوروبي: أرتيتا ينتقد لاعبي آرسنال لهذا السبب

ولم يكن أرتيتا راضيا عن استقبال هدفين بسهولة للمباراة الثانية على التوالي عقب الفوز الملحمي 3-2 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين: "نستقبل الكثير من الأهداف السهلة، اليوم لم ندافع بالقوة الكافية ويجب أن نتحسن أمام منافسينا".

واستفاد متصدر الدوري الإنجليزي من هدف عكسي لينتزع التعادل في الدقيقة 62، وبرر أرتيتا تراجع التهديدات الهجومية أيضا بغياب لاعبين بارزين مثل جابرييل جيسوس.

ولم يتعاف المهاجم البرازيلي بشكل كامل عقب تعرضه لإصابة بالركبة خلال كأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي.