رسميا.. إيقاف تونالي شهرين مع وقف التنفيذ

قال نيوكاسل، اليوم الخميس، إن لجنة رقابية مستقلة أوقفت لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، بعد أن اعترف بمخالفة قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي للعبة.

كما فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تونالي (23 عاما) غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه إسترليني، مع تحذيره بشأن سلوكه مستقبلا.

وقال نيوكاسل في بيان: "سيكون إيقاف تنفيذ العقوبة ساريا بالكامل طوال موسم 2024/2025، ما يعني أنه تونالي سيكون قادرا على العودة إلى المنافسات الرسمية عند انتهاء عقوبة الإيقاف الحالية لمدة عشرة أشهر، والتي أوقعها عليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 27 أكتوبر 2023".

وأضاف: "بشرط ألا يرتكب أي انتهاك آخر لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي خلال فترة الإيقاف، فإن ساندرو لن يقضي أي جزء من العقوبة".

وأوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تونالي لعشرة أشهر لخرقه قواعد المراهنة على المباريات في إيطاليا، وهو ما يعني أنه سيغيب عن بطولة أوروبا 2024.