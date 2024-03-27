مشجع يقتحم الملعب ويُقبّل رونالدو ويلتقط معه صورة (فيديو)
شهدت المباراة الودية التي تجمع منتخبي البرتغال وسلوفينيا لقطة طريفة، حيث اقتحم أحد المشجعين الملعب لكي يقابل لاعبه المفضل النجم كريستيانو رونالدو.
ووفقًا للفيديو المتداول، فقد اقتحم المشجع الملعب مع الدقيقة 42، ليقوم بتقبيل رونالدو الذي لم يبد أي اعتراض على ما يفعله المشجع، والذي قام أيضًا بإخراج هاتفه والتقاط صورة "سيلفي" مع النجم البرتغالي، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإبعاد المشجع سريعًا.
وعاد رونالدو لقيادة التشكيل الرسمي لمنتخب البرتغال ضد سلوفينيا، في اللقاء المقام على ملعب أفونسو هنريكيس ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقررة الصيف المقبل.
ووضعت قرعة اليورو منتخب البرتغال في المجموعة السادسة إلى جانب تركيا، والتشيك، وجورجيا، بينما جاءت سلوفينيا في المجموعة الثالثة برفقة الدنمارك، وصربيا، وإنجلترا.
ويترقب الجميع هذه المباراة على وجه التحديد نظرًا لعودة كريستيانو رونالدو للمشاركة مع بلاده مرة أخرى بعدما غاب عن مباراة السويد الماضية، يوم الخميس، للراحة.