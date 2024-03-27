مشجع يقتحم الملعب ويُقبّل رونالدو ويلتقط معه صورة (فيديو)

ووضعت قرعة اليورو منتخب البرتغال في المجموعة السادسة إلى جانب تركيا، والتشيك، وجورجيا، بينما جاءت سلوفينيا في المجموعة الثالثة برفقة الدنمارك، وصربيا، وإنجلترا.

ويترقب الجميع هذه المباراة على وجه التحديد نظرًا لعودة كريستيانو رونالدو للمشاركة مع بلاده مرة أخرى بعدما غاب عن مباراة السويد الماضية، يوم الخميس، للراحة.