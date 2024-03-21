كوريا الجنوبية تسقط في فخ التعادل مع تايلاند بتصفيات المونديال

اكتفى منتخب كوريا الجنوبية بتعادل محبط على قواعده (1 ـ1) أمام تايلاند، الخميس، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبعد أسابيع قليلة من إقالة مدربه الألماني يورغن كلينسمان بعد الخروج المخيب من الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا في قطر، فشل "الشمشون الكوري" في الظهور بشكل جيد على ملعبه في العاصمة سيول، ليكتفي بالتعادل الأول له في التصفيات بعد انتصاره في الجولتين الأولى والثانية.

وسجل القائد هيونغ مين سون هدف التقدم لكوريا الجنوبية في الدقيقة 42، قبل أن يدرك مويانتا التعادل لتايلاند في الدقيقة 61.

وفي أول مباراة له على رأس منتخب كوريا الجنوبية، فشل هوانج سون-هونج المدرب المؤقت في تحقيق الفوز وذلك بعد أسابيع من تسلمه قيادة منتخب بلاده بشكل مؤقت.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها تعادلت سنغافورة مع الصين بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كالانغ" في سنغافورة.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، فيما يحتل منتخب تايلاند المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الصين، ويتذيل منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة بنقطتين.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات التسع إلى المرحلة التالية من التصفيات، حيث سيتم تحديد الفرق الثمانية المتأهلة من قارة آسيا لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.