النصر السعودي ينهي صداع حراسة المرمى بصفقة عالمية
كشفت تقارير إخبارية قريبة من النصر السعودي أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي للانضمام إلى الفريق بدءًا من موسم 2024 ـ 2025، وذلك بعقد يمتد على عامين وبمقابل مادي، يُقدَّر بأكثر من 20 مليون دولار للموسم الواحد.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" فإن مسؤولي النصر وبعد الاتفاق مع الحارس البالغ من العمر 34 عامًا، سيعقدون اجتماعًا مع نظرائهم في يوفنتوس؛ من أجل حسم الصفقة خصوصًا أن الحارس البولندي يرتبط بعقد مع فريق السيدة العجوز لا يزال مفعوله ساريًا حتى 30 يونيو 2025، وتاليًا يتعين على يوفنتوس تسريحه أو أنه يشتري بقية مدة العقد البالغة موسمًا واحدًا.
وبالاتفاق مع تشيزني، سيكون أمام نادي النصر فرصة كبيرة لإنهاء الصداع حول حراسة المرمى، الذي لازم الفريق في الموسم الماضي إذ تداول على مرمى "العالمي" 4 حراس وهم الكولومبي ديفيد أوسبينا (11 مباراة) ونواف العقيدي (16 مباراة) ووليد عبد الله (4 مباريات) وراغد النجار (4 مباريات).
وينتظر أن يسفر اجتماع مسؤولي النصر ويوفنتوس خلال الفترة المقبلة عن اتفاق نهائي لالتحاق تشيزني بالدوري السعودي، إذ يريد الحارس البولندي المخضرم حسم مستقبله قبل نهاية يورو 2024 في ألمانيا.
وانتقل تشيزني إلى يوفنتوس قادمًا من أرسنال الإنجليزي في 2017 وخاض مع الفريق 252 مباراةً، وتُوِّج معه بثماني بطولات، بينها ثلاث نسخ متتالية من الدوري الإيطالي.
ولعب حارس منتخب بولندا في الدوري الإنجليزي مع أرسنال عندما قدم إلى لندن عام 2006 قادمًا من ليجيا وارسو البولندي، وشارك في 181 مباراة مع الفريق وساهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عامي 2014 و2015.
كما لعب على سبيل الإعارة مع فريقي برينتفورد الإنجليزي وروما الإيطالي على التوالي في 2009 ثم 2015.
أما مع منتخب بلاده، فخاض تشيزني 81 مباراة دولية ومن المقرر أن تكون بطولة أوروبا 2024 سابع بطولة دولية كبرى له مع بلاده.