النصر السعودي ينهي صداع حراسة المرمى بصفقة عالمية

كشفت تقارير إخبارية قريبة من النصر السعودي أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي للانضمام إلى الفريق بدءًا من موسم 2024 ـ 2025، وذلك بعقد يمتد على عامين وبمقابل مادي، يُقدَّر بأكثر من 20 مليون دولار للموسم الواحد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" فإن مسؤولي النصر وبعد الاتفاق مع الحارس البالغ من العمر 34 عامًا، سيعقدون اجتماعًا مع نظرائهم في يوفنتوس؛ من أجل حسم الصفقة خصوصًا أن الحارس البولندي يرتبط بعقد مع فريق السيدة العجوز لا يزال مفعوله ساريًا حتى 30 يونيو 2025، وتاليًا يتعين على يوفنتوس تسريحه أو أنه يشتري بقية مدة العقد البالغة موسمًا واحدًا.

وبالاتفاق مع تشيزني، سيكون أمام نادي النصر فرصة كبيرة لإنهاء الصداع حول حراسة المرمى، الذي لازم الفريق في الموسم الماضي إذ تداول على مرمى "العالمي" 4 حراس وهم الكولومبي ديفيد أوسبينا (11 مباراة) ونواف العقيدي (16 مباراة) ووليد عبد الله (4 مباريات) وراغد النجار (4 مباريات).