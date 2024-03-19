الحرب تنقل الهلال السوداني إلى الدوري التنزاني

ويشهد الدوري التنزاني تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما قدمت أنديته يانغ أفريكانز، وسيمبا، وعزام مستويات مميزة.

ووفقا لبيان رسمي صادر من النادي فإن الهلال راسل عددا من الاتحادات المحلية الأفريقية لنقل منافسات الفريق لها، قبل أن يتلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني.

وتوقف نشاط كرة القدم في السودان منذ اندلاع الحرب هنا؛ وهو ما أجبر أندية المريخ والهلال على المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون تجهيز كبير، كما تخوض مبارياتها خارج أرضها على ملاعب محايدة ما بين ليبيا وتونس ومصر.

وينتظر أن يتم حسم موقف الهلال من تفعيل تلك الموافقة المبدئية خلال الأيام القادمة، حيث ستكون سابقة في كرة القدم الأفريقية أن يشارك ناد في دوري بلد آخر بشكل منتظم.

ولم يعلن نادي الهلال عن آلية تفعيل القرار بعد.