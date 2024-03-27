ركلات الترجيح تمنح تونس المركز الثالث لكأس العاصمة الإدارية الجديدة

تدارك منتخب تونس لكرة القدم خسارته أمام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ليحقق الفوز بالطريقة ذاتها على منتخب نيوزيلندا في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح المنتخب التونسي في الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين من البطولة، رغم أن منتخب نيوزيلندا كان قريبا من افتتاح باب التسجيل بضربة جزاء في الدقيقة 34 لكن لاعبه ساربريت سينغ فشل في مغالطة الحارس التونسي بشر بن سعيد.

وحسم التعادل دون أهداف المباراة التي أنهاها المنتخبان بعشرة لاعبين بعد إقصاء كل من الياس العاشوري من منتخب نسور قرطاج وليبيراتو كاكاسي من نيوزيلندا، ليتوجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم المركز الثالث.

وشهدت حصة الركلات الترجيحية تألق الحارس البديل لمنتخب تونس ونادي الحزم السعودي أيمن دحمان، بعد أن أهدر لاعبو نيوزيلندا ركلتين ترجيحيتين فيما نجح كل من محمد علي بن رمضان وعلي العابدي وعيسى العيدوني وعلاء غرام في التسجيل لتتقدم تونس بنتيجة (4 ـ2) وتحرز المركز الثالث للنسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان منتخب كرواتيا أحرز لقب البطولة بعدما تفوق في النهائي على المنتخب المصري المستضيف بنتيجة (4 ـ2).