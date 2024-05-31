قريب للغاية.. كشف موعد تقديم مبابي لاعبًا لريال مدريد

وأعلن مبابي أنه سيرحل عن الفريق الباريسي، نهاية الموسم، بعد استمراره في صفوفه سبع سنوات أصبح خلالها هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا.

وينتظر أن يكشف ريال مدريد وكيليان مبابي عن الصفقة المثيرة للاهتمام في الأسبوع الأول من شهر يونيو، وتحديدًا بعد مباراة الفريق الملكي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد دوتموند غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كل شيء يشير إلى أن كيليان مبابي سيكون في مدريد يوم الخميس المقبل.

وأضافت: "على الرغم من عدم وجود جدول يشير إلى أن مبابي لن يغادر المعسكر، إلا أن ريال مدريد جهز نفسه لتقديم لاعبه الجديد".

وأوضحت: "كل شيء يشير إلى أن ريال مدريد سيقدم مبابي يوم الخميس المقبل كـلاعب جديد رسميًا".