قريب للغاية.. كشف موعد تقديم مبابي لاعبًا لريال مدريد
كشفت تقارير إعلامية، عن موعد انضمام النجم الفرنسي، كيليان مبابي إلى ريال مدريد، والذي أصبح قريبا للغاية.
وأعلن مبابي أنه سيرحل عن الفريق الباريسي، نهاية الموسم، بعد استمراره في صفوفه سبع سنوات أصبح خلالها هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا.
وينتظر أن يكشف ريال مدريد وكيليان مبابي عن الصفقة المثيرة للاهتمام في الأسبوع الأول من شهر يونيو، وتحديدًا بعد مباراة الفريق الملكي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلعب ريال مدريد ضد دوتموند غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كل شيء يشير إلى أن كيليان مبابي سيكون في مدريد يوم الخميس المقبل.
وأضافت: "على الرغم من عدم وجود جدول يشير إلى أن مبابي لن يغادر المعسكر، إلا أن ريال مدريد جهز نفسه لتقديم لاعبه الجديد".
وأوضحت: "كل شيء يشير إلى أن ريال مدريد سيقدم مبابي يوم الخميس المقبل كـلاعب جديد رسميًا".
وينضم مبابي لصفوف منتخب فرنسا في ألمانيا من 10 يونيو استعدادًا ليورو 2024 التي تنطلق في 14 يونيو.
وفي حفل تقديم مبابي يسعى ريال مدريد لتجاوز حضور 80,000 متفرج كالذي حدث في حفل تقديم كريستيانو رونالدو عام 2009.
وكان التحدي آنذاك هو تجاوز 80 ألف مشجع حضروا إلى ملعب سان باولو في يوليو 1984 للترحيب بمارادونا في نابولي، وقد تم تجاوز هذا الرقم بالفعل، حيث حضر 85 ألف مشجع لريال مدريد في الملعب الذي شهد حضور الأسطورتين ألفريدو دي ستيفانو ويوزيبيو.