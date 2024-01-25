بسيناريو درامي.. أتليتك بلباو يُقصي برشلونة من كأس ملك إسبانيا
أتليتك بلباو يفوز 4/2 على برشلونة
ودّع فريق برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا بسيناريو درامي، بعد خسارته أمام أتليتك بلباو بنتيجة (2-4)، في منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.
وعلى ملعب سان ماميس، تقدم بلباو عبر جوركا غوروزيتا في الدقيقة الأولى من مالابارة استغلالا لخطأ دفاعي من برشلونة.
ونجح ليفاندوفيسكي في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني للنادي الكتالوني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.
ومع بداية الشوط الثاني أدرك بلباو التعادل عبر أوهيان سانسيت، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2/2، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وفي الأشواط الإضافية وأحرز إينياكي ويليامز هدف بلباو الثالث في الدقيقة 105، وأضاف شقيقه نيكو ويليامز الهدف الرابع في الدقيقة 120، ليتأهل بلباو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.