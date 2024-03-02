ترتيب الدوري الفرنسي: موناكو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان

ورغم هيمنة سان جيرمان على الكرة، كاد موناكو أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول لولا تألق جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الضيف في الدفاع عن مرماه.

وبدا سان جيرمان أخطر في الشوط الثاني، لكن برادلي باركولا وفيتينيا لم يتمكنا من هز الشباك.

وبهذه النتيجة بقي باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق مُريح عن بريست صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

بينما بقى موناكو برصيد 42 نقطة في المركز الثالث.