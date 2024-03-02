ترتيب الدوري الفرنسي: موناكو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان
تعادل نادي باريس سان جيرمان خارج قواعده سلبيًا أمام موناكو، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
بقي باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق مُريح عن بريست صاحب المركز الثاني
ورغم هيمنة سان جيرمان على الكرة، كاد موناكو أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول لولا تألق جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الضيف في الدفاع عن مرماه.
وبدا سان جيرمان أخطر في الشوط الثاني، لكن برادلي باركولا وفيتينيا لم يتمكنا من هز الشباك.
وبهذه النتيجة بقي باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق مُريح عن بريست صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة.
بينما بقى موناكو برصيد 42 نقطة في المركز الثالث.
ويحل سان جيرمان ضيفا على ريال سوسيداد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل بعدما فاز الفريق الفرنسي ذهابا 2-صفر.