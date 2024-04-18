فاسكو دا غاما البرازيلي يعتذر بعد تصريحات مدربه المسيئة للمرأة

قدم نادي فاسكو دا غاما، الناشط في الدوري البرازيلي الممتاز، اعتذاره على ما وصفه بتصريحات اعتبرت مسئية للمرأة صدرت عن مدربه رامون دياز.

وشكك رامون دياز في جدوى تعيين امرأة كحكم لغرفة حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة فريقه أمام غريميو بورتو أليغري ضمن دوري الدرجة الأولى، قبل أن يتراجع عن أقواله.

وصرح المدرب الأرجنتيني رامون دياز حول المباراة التي انتهت بفوز فاسكو دا غاما: "كرة القدم مختلفة، وحقيقة أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) يتم تعيين امرأة لإدارتها يبدو معقدًا للغاية وغير مجدٍ بالنسبة لي".

وانتقد دياز التحكيم البرازيلي ككل، وشكك في قرار حكمة الفيديو المساعد داياني مونيز بعدم احتساب ركلة جزاء محتملة لفاسكو في مباراة فاسكو أمام غريميو، على الرغم من أنه حقق الفوز فيها بنتيجة (2 ـ 1).