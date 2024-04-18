فاسكو دا غاما البرازيلي يعتذر بعد تصريحات مدربه المسيئة للمرأة
قدم نادي فاسكو دا غاما، الناشط في الدوري البرازيلي الممتاز، اعتذاره على ما وصفه بتصريحات اعتبرت مسئية للمرأة صدرت عن مدربه رامون دياز.
وشكك رامون دياز في جدوى تعيين امرأة كحكم لغرفة حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة فريقه أمام غريميو بورتو أليغري ضمن دوري الدرجة الأولى، قبل أن يتراجع عن أقواله.
وصرح المدرب الأرجنتيني رامون دياز حول المباراة التي انتهت بفوز فاسكو دا غاما: "كرة القدم مختلفة، وحقيقة أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) يتم تعيين امرأة لإدارتها يبدو معقدًا للغاية وغير مجدٍ بالنسبة لي".
وانتقد دياز التحكيم البرازيلي ككل، وشكك في قرار حكمة الفيديو المساعد داياني مونيز بعدم احتساب ركلة جزاء محتملة لفاسكو في مباراة فاسكو أمام غريميو، على الرغم من أنه حقق الفوز فيها بنتيجة (2 ـ 1).
أعرب فاسكو دا غاما عن أسفه لتصريحات مدربه، وأكد مجددا "التزامه بتعزيز الإجراءات اللازمة وفقا لقراراته وقيمه ومبادئه". وجاء في الرسالة: "نحن نعتذر، كما يعتذر مدربنا".
وقال النادي البرازيلي إنه "يأسف لتصريح المدرب رامون دياز ويؤكد من جديد التزامه بتعزيز الإجراءات والمبادئ التوجيهية التعليمية اللازمة وفقًا لقراراته وقيمه ومبادئه. نعتذر، كما يفعل الفني لدينا.
وكانت تصريحات رامون دياز فجرت جدلا واسعا وردود أفعال غاضبة، ليس فقط في الأوساط الرياضية وإنما لدى المنظمات المدافعة عن المرأة التي اعتبرت أنها شكل من أشكال إهانة المرأة والتشكيك في كفاءة الحكمات البرازيليات.
واعتذر دياز (64 عاما) عن تصريحاته، وقال إن تصريحه، الذي اعتبرته العديد من وسائل الإعلام المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، "رجوليا"، قد أسيء تفسيره مضيفا: "ما أردت قوله هو أن شخصًّا واحدًا لا يمكنه اتخاذ قرار مهم مثل قرار حكم الفيديو المساعد".
ودرب الأرجنتيني دياز أندية عديدة من بينها الهلال السعودي في مناسبتين، وبيراميدز المصري، وريفر بلايت الأرجتنتيني، ومنتخب باراغواي، وغيرها.