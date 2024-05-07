جيسوس يحمل مالكوم على ظهره بعد هدفه المارادوني (فيديو)

احتفل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بطريقة مثيرة مع مهاجمه البرازيلي مالكوم بعد هدفه المارادوني على الأهلي في الدوري السعودي، الاثنين.

وسجل مالكوم هدفا مذهلا في الدقيقة 89، بعدما انطلق من منتصف الملعب وتلاعب بلاعبي الأهلي، قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس إدوارد ميندي.

ومنح هذا الهدف الهلال الفوز 2/1 على الأهلي، بعد أن كان الفريقان متعادلين 1/1.

وبعد نهاية المباراة، انتشر مقطع فيديو يظهر حمل جيسوس لاعبه مالكوم على ظهره، وسط تصفيق ألكسندر ميتيروفيتش الذي سجل هدف التعادل.