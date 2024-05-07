جيسوس يحمل مالكوم على ظهره بعد هدفه المارادوني (فيديو)
احتفل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بطريقة مثيرة مع مهاجمه البرازيلي مالكوم بعد هدفه المارادوني على الأهلي في الدوري السعودي، الاثنين.
وسجل مالكوم هدفا مذهلا في الدقيقة 89، بعدما انطلق من منتصف الملعب وتلاعب بلاعبي الأهلي، قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس إدوارد ميندي.
ومنح هذا الهدف الهلال الفوز 2/1 على الأهلي، بعد أن كان الفريقان متعادلين 1/1.
وبعد نهاية المباراة، انتشر مقطع فيديو يظهر حمل جيسوس لاعبه مالكوم على ظهره، وسط تصفيق ألكسندر ميتيروفيتش الذي سجل هدف التعادل.
وبات الهلال على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه.
ويمكن أن يلاقي الهلال منافسه النصر يوم 17 مايو وهو متوج بلقب الدوري السعودي، حال تعادله أو فوزه على الحزم يوم السبت 11 مايو.
وبعد مواجهة الحزم والنصر، يلعب الهلال في آخر جولتين مع الطائي والوحدة.
ونال الهلال لقب كأس السوبر السعودي قبل أيام، ويلاقي النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومع اقترابه من التتويج بلقب الدوري السعودي يمكن أن ينهي الزعيم الموسم بطلا لثلاثة ألقاب.