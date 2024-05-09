سر القميص الخاص الذي احتفل به لاعبو ريال مدريد بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

وكان بايرن ميونخ متقدمًا في النتيجة بهدف ألفونسو ديفيز حتى الدقيقة 88، قبل أن يقلب خوسيلو الطاولة لصالح ريال مدريد بهدفين في 3 دقائق.

وكان الميرنغي تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل على ملعب "ويمبلي"، ليضرب موعدًا مع دورتموند، الذي أطاح بنظيره باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن ريال مدريد حصد لقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، كان آخرها عام 2022.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه.