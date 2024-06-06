مبلغ ضخم.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد وضع شرطًا جزائيًّا ضخمًا في عقد نجمه الجديد كيليان مبابي، حال قرر مغادرة الفريق الإسباني والانتقال إلى أي فريق آخر.

وأعلن ريال مدريد، يوم الاثنين، تعاقده رسميًّا مع النجم الفرنسي، في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت، إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة 5 مواسم.

ولم يكشف النادي الإسباني عن قيمة عقد المهاجم الفرنسي.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن مبابي سيحصل على ما يقرب من 30 مليون يورو، بشكل سنوي مع ريال مدريد الإسباني، إلى جانب المكافآت.