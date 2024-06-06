مبلغ ضخم.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد وضع شرطًا جزائيًّا ضخمًا في عقد نجمه الجديد كيليان مبابي، حال قرر مغادرة الفريق الإسباني والانتقال إلى أي فريق آخر.
وأعلن ريال مدريد، يوم الاثنين، تعاقده رسميًّا مع النجم الفرنسي، في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان.
وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت، إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة 5 مواسم.
ولم يكشف النادي الإسباني عن قيمة عقد المهاجم الفرنسي.
ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن مبابي سيحصل على ما يقرب من 30 مليون يورو، بشكل سنوي مع ريال مدريد الإسباني، إلى جانب المكافآت.
كما أوضحت أن عقد النجم الفرنسي مع "الميرنغي" يتضمن شرطًا جزائيًّا بقيمة مليار يورو في حال رغبة أي نادٍ التعاقد معه من خلال كسر عقده مع الفريق.
أما بشأن حقوق الصورة، التي كان يحصل عليها بشكل كامل قبل وصوله إلى ريال مدريد، فسيحصل مبابي على 70% وسيبقى لريال مدريد 30%، بينما يحصل بقية الزملاء في الفريق على 50% لكل منهم.
كما أشار التقرير إلى أن قائد المنتخب الفرنسي، سيحصل على مكافأة انتقال لا تُعرف تفاصيلها بالتحديد، لكن لن تقل عن 150 مليون يورو على مدار سنوات عقده.
ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية في موسم 2024/2025، يوم الأربعاء الـ14 من أغسطس 2024، التي تجمعه ونظيره أتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.
وارتبط اسم مبابي منذ سنوات بالميرنغي الذي حصد قبل أيام لقبه الـ15 بدوري أبطال أوروبا، لكن الصفقة المرتقبة تأخرت بضع مرات لأسباب مختلفة.