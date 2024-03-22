كتلة عضلية.. تحول لافت في مظهر مسعود أوزيل (فيديو)

وأعلن أوزيل (35 عاما) اعتزاله نهائيا كرة القدم في 22 مارس 2023، عندما كان ينتمي لنادي باشاكشهير التركي، قبل أن ينخرط في نشاط جديد وهو صقل العضلات من خلال تدريبات خاصة لتظهر كتلة عضلية قوية في ذراعيه وجسمه.

وأبدى معجبو النجم الألماني من أصول تركية انبهارهم بالتحول اللافت في مظهر أوزيل، فيما كتب أحدهم معلقا على مقاطع الفيديو المنشورة: "أوزيل يستحق أن يعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى، فيما على الكثير من اللاعبين الآخرين الاعتزال فورا".

ولعب أوزيل، أحد أفضل لاعبي ألمانيا على مر التاريخ، لأندية شالكة وفردر بريمن في ألمانيا، وريال مدريد الإسباني ثم أرسنال الإنجليزي، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في الدوري التركي باللعب لفريقي فرنبخشه ثم باشاكشهير إسطنبول.

وتوج أوزيل مع ألمانيا بكأس العالم 2014، بعد أن حمل ألوان منتخب الماكينات في 92 مباراة وسجل 23 هدفا.