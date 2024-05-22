من حقه يزعل.. دفاع غريب من أسطورة الاتحاد السعودي عن بنزيما

أبدى عبدالله فلاته، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، تعاطفه مع الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق، بسبب غضبه ورغبته في الرحيل عن النادي.

بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد؛ إلا أنه قدّم مستويات أقل بكثير من المتوقع منه، مع أزمات عديدة مع الأجهزة الفنية والإدارية، واتهامات بإدعاء الإصابة.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أنه بالرغم من أن بنزيما أصبح أكثر ثراءً مما كان عليه قبل عام، إلا أنه صار أكثر ندمًا وإحباطًا مما كان عليه عندما كان لاعبًا في ريال مدريد.