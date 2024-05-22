من حقه يزعل.. دفاع غريب من أسطورة الاتحاد السعودي عن بنزيما
أبدى عبدالله فلاته، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، تعاطفه مع الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق، بسبب غضبه ورغبته في الرحيل عن النادي.
بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد؛ إلا أنه قدّم مستويات أقل بكثير من المتوقع منه، مع أزمات عديدة مع الأجهزة الفنية والإدارية، واتهامات بإدعاء الإصابة.
وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أنه بالرغم من أن بنزيما أصبح أكثر ثراءً مما كان عليه قبل عام، إلا أنه صار أكثر ندمًا وإحباطًا مما كان عليه عندما كان لاعبًا في ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن بنزيما، منزعج جدًا من الموقف الحالي لدرجة أنه يرغب في الخروج من الدوري السعودي، على الأقل من ناديه الحالي، رغم أنه يدرك عدم إمكانية تحقيق ما يرغب بسهولة.
وقال عبدالله فلاته، في تصريحات تلفزيونية: "من حق بنزيما يكون زعلان أنه تم وعده بضم لاعبين لكي يكتمل الفريق وهذا ما لم يتم، وانظروا لمدرب الهلال، جورجي خيسيوس، وتصريحاته وهو يقدم أفضل مستوى، بأن التعاقدات التي كان يريدها لو لم تتم لكان هناك مشكلة في فريقه".
وكان بنزيما انتقل لصفوف الاتحاد السعودي، خلال صيف 2023 بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة.
بنزيما غاب عن مباريات ناديه الأخيرة، بسبب معاناته إصابة في عضلة الساق.
وترددت أنباء بقوة، أن صندوق الاستثمارات على نقل بنزيما، إلى إحدى فرق القمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع شرطٍ وحيد لعودته إلى أوروبا؛ وهو الحصول على عرض ضخم.