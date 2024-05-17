ميسي جديد.. ظهور صاحب أصغر مشاركة رسمية في تاريخ الأرجنتين (فيديو)

شهدت مباراة نادي ديبورتيفو سييسترا ونيولز أولد بويز في مسابقة كأس الأرجنتين حدثا تاريخيا غير مسبوق وذلك بمشاركة أصغر لاعب في تاريخ الكرة الأرجنتينية في مباراة رسمية.

وفي الدقيقة 84 من المباراة التي كانت تندرج ضمن الدور السادس عشر من الكأس، دفع مدرب نادي ديبورتيفو سييسترا بالطفل ماتيو أبولونيو بيريوزو ذي الأربعة عشر عاما والذي شارك لمدة تتجاوز بقليل 6 دقائق في المواجهة التي انتهت بتأهل نيولز أولد بويز بعد الفوز (1 ـ 0).

ورغم إقصاء فريقه من سباق كأس الأرجنتين إلا أن أبولونيو المولود في 17 أبريل 2010، كان بطلا لحدث تاريخي في كرة القدم الأرجنتينية وسجل إسمه كأصغر لاعب في التاريخ يخوض مباراة رسمية.