بسبب "منطقة دوجسو".. كشف محادثة الـVAR التي تسببت في طرد حارس فالنسيا
في الوقت المحتسب بدل الضائع، تلقى فريق فالنسيا ضربة قوية بطرد حارسه مامارداشفيلي بعد خطأ فادح في التعامل مع الكرة خلال مواجهة برشلونة، مساء الإثنين، في الدوري الإسباني.
وقاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لتحقيق فوز مثير على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.
وتمكن الحارس الجورجي من منع لامين يامال، نجم برشلونة، من تسجيل هدف التعادل، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، وهو ما لم يلاحظه الحكم أو مساعده في الملعب؛ مما أدى إلى تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR.
ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإنه تم تسريب الحديث الخاص الذي دار في هذه اللعبة، إذ قام "خايمي لاتري، من غرفة تقنية الفار، بإبلاغ الحكم الرئيس قائلا: "ريكاردو، أنصح بمراجعة اللعبة على أرض الملعب بسبب احتمال حرمان لامين يامال من فرصة واضحة لتسجيل هدف (DOGSO) في صراعه مع حارس المرمى مامارداشفيلي، سأعرض عليك لقطتين من الكاميرا، الأولى من الزاوية اليسرى الخلفية والثانية من زاوية المرمى الأيسر، لكي تتمكن من رؤية موضع يد الحارس".
وأخيرًا، بعد مراجعة قصيرة، أشار الحكم دي بورغوس بينغويتشيا إلى وجود مخالفة ورفع البطاقة الحمراء لحارس المرمى لمنعه "فرصة واضحة لتسجيل هدف".
وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن كلمة "DOGSO" التي قالها الحكم وحيرت الجماهير هي اختصار لـ"Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity"، وهي منطقة على أرض الملعب تمتد من منتصف الدائرة إلى منطقة الجزاء، وداخل هذه المنطقة، تُعتبر أي مخالفة تقطع تقدم لاعب منافس باتجاه المرمى "فرصة واضحة لتسجيل هدف"، وتم إضافة هذا المصطلح من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في عام 2017.
ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر والذي يتبقى له حصد 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.
بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 47 في المركز الثامن.