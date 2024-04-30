بسبب "منطقة دوجسو".. كشف محادثة الـVAR التي تسببت في طرد حارس فالنسيا

في الوقت المحتسب بدل الضائع، تلقى فريق فالنسيا ضربة قوية بطرد حارسه مامارداشفيلي بعد خطأ فادح في التعامل مع الكرة خلال مواجهة برشلونة، مساء الإثنين، في الدوري الإسباني.

وقاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لتحقيق فوز مثير على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وتمكن الحارس الجورجي من منع لامين يامال، نجم برشلونة، من تسجيل هدف التعادل، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، وهو ما لم يلاحظه الحكم أو مساعده في الملعب؛ مما أدى إلى تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR.