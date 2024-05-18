بالأسماء.. لاعبو برشلونة الغاضبون من تشافي
تحت عنوان "توتر في غرفة ملابس برشلونة"، رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أزمة كبيرة داخل قلعة العملاق الكتالوني، بين اللاعبين ومدربهم تشافي هيرنانديز، الذي تنمو الشكوك بشأن عدم استمراره في قيادة "البلوغرانا" خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت تقارير أخيرا أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مصمم على رحيل تشافي عن تدريب الفريق، بسبب تصريحاته الأخيرة، قبل مواجهة ألميريا بالدوري الإسباني.
تشافي خرج ليؤكد، أن الظروف المالية الحالية في برشلونة تمنع الفريق من منافسة ريال مدريد بالشكل المطلوب، وهو ما يختلف مع ما قاله في منزل لابورتا في أبريل الماضي، عندما أقنعه بالاستمرار والتراجع عن قرار الاستقالة.
وقال تقرير الصحيفة، اليوم السبت: "لم تكن الأسابيع الأخيرة من الموسم ممتعة في غرفة ملابس برشلونة مثلما كانت في مارس وأول نصف أبريل، بعد فقدان فرص الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان، والضغط على لقب الدوري مع ريال مدريد، بعد الهزيمة في الكلاسيكو، توالت الأحداث التي جعلت أكثر من لاعب ـ بعضهم مهمون وذوو وزن كبير ـ في الفريق، عابسين وغاضبين".
وقالت الصحيفة، إن أبرز اللاعبين، هم: روبرت ليفاندوفسكي، وفيتور روكي، وجواو فيليكس، ورافينيا ورونالد أراوخو.
وأوضحت: "ليفاندوفسكي، الذي لديه عام واحد متبق في عقده براتب 32 مليون يورو سنوياً، يريد البقاء في برشلونة، لكنه لم يكمل المباريات الأخيرة؛ إذ تم استبداله في 4 من آخر 5 مباريات، بدءًا من الكلاسيكو عندما تم استبداله في الدقيقة 64، وهذا ما منعه من تسجيل 20 هدفًا مثل أرتيم دوفبيك، للحفاظ على لقب هدف الليغا".
وأضاف التقرير: "فيتور روكي، البرازيلي الذي لعب 17 دقيقة في ألميريا، بعد عدم ظهوره في أي مباراة، منذ أن لعب 62 دقيقة كبديل في قادش، لا يفهم سبب استبعاده، بعد وصوله في يناير، كما أعرب وكيله، أندريه كوري، عن غضب المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا وهدد بمغادرة برشلونة في الصيف إذا لم تتحسن أوضاعه".
وتابع: "أما آخر ظهور أساسي لجواو فيليكس فكان في مباراة قادش بين ذهاب وإياب باريس سان جيرمان، حيث منح برشلونة الفوز بتسديدة مقصية فازت بجائزة هدف الشهر في الدوري الإسباني، ومع ذلك، لم يلعب سوى 4 مرات قصيرة ضد مدريد وفالنسيا وجيرونا وألافيس، وفي المباراة ضد ريال سوسييداد، عبّر عن استيائه من خلال النظر إلى المنصة بعد الإحماء والعودة إلى مقاعد البدلاء، وينتهي عقد إعارته في 30 يونيو، ويعتقد أنه يمكن أن يلعب المزيد من الدقائق بعد تسجيله 10 أهداف، و6 تمريرات حاسمة، على الرغم من أنه لم يلعب أساسيًا سوى 24 مرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "رافينيا، الذي لعب أساسيًا في معظم المباريات المهمة هذا الموسم، لديه 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة. لم يعجبه بعض التبديلات، لكنه خفف من ردوده مقارنة بالموسم الماضي، ومع ذلك، في مباراة برشلونة وفالنسيا، عبّر عن استيائه، عندما تم استبداله بجواو فيليكس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدفين، ليضمن النقاط الثلاث، كما لم يعجبه استبعاده في المباراة الحاسمة ضد جيرونا على المركز الثاني؛ إذ تم استبداله في الدقيقة 69".
وأبرز التقرير: "لم يلعب رونالد أراوخو ضد ريال سوسييداد وألميريا، بسبب آلام في الركبة، لكن كان لديه أيضًا بعض الخلافات مع تشافي، والتي ناقشها كلاهما بالفعل".
يذكر أن رحيل تشافي عن برشلونة بنهاية هذا الموسم سيكلف النادي 20 مليون يورو، بوجود أنباء قوية حول قدوم رافا ماركيز مدرب الفريق الرديف بدلًا منه.