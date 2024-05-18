بالأسماء.. لاعبو برشلونة الغاضبون من تشافي

وقال تقرير الصحيفة، اليوم السبت: "لم تكن الأسابيع الأخيرة من الموسم ممتعة في غرفة ملابس برشلونة مثلما كانت في مارس وأول نصف أبريل، بعد فقدان فرص الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان، والضغط على لقب الدوري مع ريال مدريد، بعد الهزيمة في الكلاسيكو، توالت الأحداث التي جعلت أكثر من لاعب ـ بعضهم مهمون وذوو وزن كبير ـ في الفريق، عابسين وغاضبين".

وقالت الصحيفة، إن أبرز اللاعبين، هم: روبرت ليفاندوفسكي، وفيتور روكي، وجواو فيليكس، ورافينيا ورونالد أراوخو.

وأوضحت: "ليفاندوفسكي، الذي لديه عام واحد متبق في عقده براتب 32 مليون يورو سنوياً، يريد البقاء في برشلونة، لكنه لم يكمل المباريات الأخيرة؛ إذ تم استبداله في 4 من آخر 5 مباريات، بدءًا من الكلاسيكو عندما تم استبداله في الدقيقة 64، وهذا ما منعه من تسجيل 20 هدفًا مثل أرتيم دوفبيك، للحفاظ على لقب هدف الليغا".

وأضاف التقرير: "فيتور روكي، البرازيلي الذي لعب 17 دقيقة في ألميريا، بعد عدم ظهوره في أي مباراة، منذ أن لعب 62 دقيقة كبديل في قادش، لا يفهم سبب استبعاده، بعد وصوله في يناير، كما أعرب وكيله، أندريه كوري، عن غضب المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا وهدد بمغادرة برشلونة في الصيف إذا لم تتحسن أوضاعه".