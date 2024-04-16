كول بالمر يصعق صلاح وهالاند في ترتيب الهدافين

نجح مهاجم تشيلسي الإنجليزي كول بالمر في تسجيل رباعية كاملة في فوز فريقه (6 ـ 0) على ضيفه إيفرتون ليصعد لصدارة هدافي البريمرليغ بالتساوي مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وبفضل "سوبر هاتريك" (4 أهداف) قفز الدولي الإنجليزي خمسة مراكز كاملة ليشارك نجم مانشستر سيتي الصدارة بعدما كان يحتل المرتبة السادسة برصيد 16 هدفا قبل مباراة اختتام الجولة الثالثة والثلاثين.

ورفع كول بالمر رصيده إلى 20 هدفا مع هالاند، فيما يحتل واتكينس مهاجم أستون فيلا المركز الثالث برصيد 19 هدفا و محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الثالث برصيد 17 هدفا.

وكان بالمر سجل ثلاثية كاملة في فوز فريقه تشيلسي 4 ـ 3 على حساب مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي قبل أن يضيف رباعية كاملة في ثاني مباراة له على التوالي في ملعب ستامفورد برديج معقل البلوز.