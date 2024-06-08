الهلال يدخل سباق المنافسة على ضم نجم بنفيكا

انضم نادي الهلال السعودي لسباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات البرتغالي رافا سيلفا، لاعب بنفيكا البرتغالي، في الميركاتو الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "cmjornal"، إن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، يريد جلب رافا سيلفا إلى "الزعيم"، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة أن نادي (غلطة سراي التركي) أيضًا في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، ولكن المدرب البرتغالي يريد استخدام نجاحات الهلال لنقله للدوري السعودي للمحترفين.