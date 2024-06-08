الهلال يدخل سباق المنافسة على ضم نجم بنفيكا
انضم نادي الهلال السعودي لسباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات البرتغالي رافا سيلفا، لاعب بنفيكا البرتغالي، في الميركاتو الصيف المقبل.
وقالت صحيفة "cmjornal"، إن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، يريد جلب رافا سيلفا إلى "الزعيم"، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأفادت الصحيفة أن نادي (غلطة سراي التركي) أيضًا في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، ولكن المدرب البرتغالي يريد استخدام نجاحات الهلال لنقله للدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لم تتضح وجهة رافا سيلفا، بعد دخول الهلال بطل الدوري السعودي سباق المنافسة على اللاعب .
وأكدت تقارير سابقة أن باب تعاقد الشباب السعودي مع رافا قد أُغلق، بعد أن رفض مسؤولو الصفقات تمويلها.
وكانت قد ذكرت تقارير تركية، أن غلطة سراي عرض على اللاعب عقدًا لمدة عامين، علاوة على خيار التمديد، وبراتب بلغ 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد، علاوة على 3 ملايين مكافأة.
وينتهى عقد رافا سيلفا، صاحب الـ31 عامًا، مع بنفيكا فى نهاية الشهر الجاري، ويلعب لصفوف فريقه الحالي منذ أغسطس 2016، قادمًا من سبورتنغ براغا، ويلعب أيضًا للمنتخب البرتغالى منذ 2014.