جنوب أفريقيا تُقصي المغرب وتتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

بلغت جنوب أفريقيا دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، يوم الثلاثاء، بفوزها 2-صفر على المغرب الذي أهدر ركلة جزاء وكان مرشحا للفوز باللقب بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم قبل نحو 14 شهرا.

وأكمل المغرب الذي يدربه وليد الركراكي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد سفيان أمرابط لعرقلته لتيبوهو موكوينا قبل أن ينفرد بالمرمى.

لكن موكوينا نجح في التسجيل من الركلة الحرة التي احتسبت عند حافة منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.