تسعة لاعبين و16 تمريرة.. هدف مبابي الجماعي المذهل أمام سوسيداد (فيديو)

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء في المرور دون عناء للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على ريال سوسيداد الإسباني بهدفين، لنجمه كيليان مبابي، مقابل هدف واحد، في مباراة إياب دور الـ16.

ورغم "الأزمة" التي اندلعت في أوساط الفريق الباريسي وكان عنوانها الأبرز مبابي، بعد رواج أنباء عن خلافاته مع المدرب لويس إينريكي، نجح بطل مونديال 2018، في فرض نفسه نجما للمباراة، عندما سجل هدفي الفوز، ونال جائزة رجل المباراة.

ولم تتطرق الصحف الفرنسية فقط لعودة الـ"بي أس جي" بالتأهل من إقليم الباسك الإسباني، وإنما للهدف الثاني الذي سجله مبابي والذي كان الفضل في تسجيلة إلى تسعة لاعبين بالتمام والكمال من أصل 10 في منطقة اللعب (دون اعتبار حارس المرمى)، حيث انطلقت الكرة من البرتغالي فيتينها، قبل أن تمر بسبعة لاعبين آخرين، قبل وصولها لمبابي الذي انطلق من منطقة وسط الملعب نحو مرمى سوسيداد، ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وركزت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية على الأسلوب الجماعي الذي سبق الهدف الثاني، وذلك بعد 16 تمريرة بين رجال المدرب الإسباني لويس إينريكي، مضيفة أن تلك العملية استغرقت 52 ثانية، وعبّرت بوضوح عن الكرة الشاملة التي ينتهجها إينريكي، فضلا عن نجاعة كيليان مبابي أمام المرمى.

ويشار إلى أن مبابي، بطل مباراة الثلاثاء، ارتقى لصدارة هدافي النسخة الحالية من دوري الأبطال برصيد 6 أهداف، لكنه يتقاسم هذا الإنجاز الشخصي مع الإنجليزي هاري كاين هداف بايرن مييونخ الألماني.