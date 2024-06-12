برعاية كيم كارداشيان.. بيلينغهام يظهر في تجربة إعلانية قبل اليورو

ويستعد بيلنغهام للمشاركة في "يورو 2024" التي تنطلق، يوم الجمعة، في ألمانيا.

ومنتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة التي تضم: الدنمارك، وصربيا، وسلوفينيا.