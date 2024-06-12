برعاية كيم كارداشيان.. بيلينغهام يظهر في تجربة إعلانية قبل اليورو
يخوض جود بيلينغهام ، نجم ريال مدريد الإسباني، تجربة جديدة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024.
وأعلنت شركة عالمية للملابس تملكها كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة تعاقدها مع بيلينغهام بعد موسمه التاريخي مع ريال مدريد، وقبل خوضه بطولة كأس أوروبا 2024 مع منتخب إنجلترا.
وظهر نجم ريال مدريد في إعلان للشركة المملوكة لكيم كارداشيان.
وكتبت الشركة عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "قبل بطولة أوروبا، يرتدي اللاعب الإنجليزي الذي حطم الأرقام القياسية ملابسنا الداخلية الرجالية".
ويستعد بيلنغهام للمشاركة في "يورو 2024" التي تنطلق، يوم الجمعة، في ألمانيا.
ومنتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة التي تضم: الدنمارك، وصربيا، وسلوفينيا.