والد نيمار يصدم داني ألفيس (صورة)

وقضت محكمة في برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار)، رغم أنه لم يقضِ سوى ربع مدة عقوبته البالغة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

وعقب القرار قالت صحيفة "فانغوارديا"، إن نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي هو من سيدفع غرامة ألفيس لضمان إطلاق سراحه، حيث كلف والده بإنهاء إجراءات دفع المبلغ.

ويرتبط ألفيس ونيمار بعلاقة صداقة، كما سبق أن ارتبط نيمار بمساعدته أكثر من مرة في تلك القضية.

ورد والد نيمار على هذه التقارير، مؤكدًا أنه لا أساس له من الصحة.

وأصدر والد نيمار بيانًا عبر صفحاته على مواقع التواصل قال فيه إنه لا يوجد أي كلام أو حتى تلميح بأن نيمار سيتكفل بدفع الكفالة لزميله السابق داني ألفيس.

وأضاف: "بالنسبة لعائلتي، هذا أمر منتهٍ".