والد نيمار يصدم داني ألفيس (صورة)
نفى نيمار سانتوس سينيور، والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال السعودي، التقارير الواردة والتي تفيد بأن نجله سيتكفل بدفع غرامة داني ألفيس، لإخراجه من السجن.
وقضت محكمة في برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار)، رغم أنه لم يقضِ سوى ربع مدة عقوبته البالغة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.
وعقب القرار قالت صحيفة "فانغوارديا"، إن نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي هو من سيدفع غرامة ألفيس لضمان إطلاق سراحه، حيث كلف والده بإنهاء إجراءات دفع المبلغ.
ويرتبط ألفيس ونيمار بعلاقة صداقة، كما سبق أن ارتبط نيمار بمساعدته أكثر من مرة في تلك القضية.
ورد والد نيمار على هذه التقارير، مؤكدًا أنه لا أساس له من الصحة.
وأصدر والد نيمار بيانًا عبر صفحاته على مواقع التواصل قال فيه إنه لا يوجد أي كلام أو حتى تلميح بأن نيمار سيتكفل بدفع الكفالة لزميله السابق داني ألفيس.
وأضاف: "بالنسبة لعائلتي، هذا أمر منتهٍ".
وأُلقي القبض على المدافع السابق لبرشلونة، ويوفنتوسن وباريس سان جيرمان، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في برشلونة، وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.
وكانت المحكمة العليا في كتالونيا قد أدانت ألفيس، في 22 فبراير/ شباط الماضي، بتهمة اغتصاب امرأة في مرحاض في أحد الملاهي الليلية في برشلونة العام 2022، وألزمته بدفع 150 ألف يورو لها، وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.
واستشهدت أغلبية المحكمة في الحكم بمادة في الدستور الإسباني تؤكد على حق الشخص في الحرية، وقالت إن الحكم يحل محل السجن الاحتياطي؛ لأن إدانة ألفيس ليست نهائية بعد.