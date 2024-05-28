سر فرحة جمهور الزمالك بإلغاء الهدف الثالث ضد الاتحاد
تسبب إلغاء هدف زياد كمال لاعب نادي الزمالك المصري، في شباك الاتحاد السكندري، خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في حالة فرحة وسعادة بين الجماهير البيضاء.
وأحرز زياد كمال هدفًا ثالثًا للزمالك في الدقيقة الـ88 بتسديدة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الحارس المهدي سليمان، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل احمد سيد زيزو.
زياد كمال صاحب الـ23 عامًا، انتقل إلى نادي الزمالك لمدة موسمين ونصف الموسم على سبيل الإعارة، حيث دفع النادي الأبيض 5 ملايين جنيه لاستعارة اللاعب.
نادي إنبي وضع بندًا عقد انتقال اللاعب زياد كمال للزمالك، خلال يناير الماضي، يحصل من خلاله على 100 ألف دولار حال تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية، وبالفعل تُوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ما تسبب بخروج هذا البند إلى النور.
ويتعرض حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى انتقادات قوية من جانب جماهير القلعة البيضاء بسبب هذا البنود، حيث خرجت بعض الجماهير وتهكمت بأن هدف زياد كمال كان من الممكن أن يخرج بندًا يفيد بدفع الزمالك مبلغًا ماليًّا لإنبي بعد كل هدف يسجله اللاعب.
وفاز الزمالك 2-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري أمس الاثنين في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم الزمالك بهدف في الدقيقة الـ28 عن طريق ناصر ماهر بعد كرة طولية من عمر جابر إلى سيف الدين الجزيري الذي مرر الكرة بالكعب إلى ماهر، ليسدد كرة رائعة داخل شباك الحارس المهدي سليمان.
وضاعف الزمالك النتيجة عن طريق الجزيري في الدقيقة الـ57 بعد أن تلقى عرضية من إبراهيما نداي ليسدد الجزيري الكرة داخل الشباك.
ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة وتقدم للمركز الـ12 بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة وما زال في المركز الخامس.
ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني.