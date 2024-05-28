سر فرحة جمهور الزمالك بإلغاء الهدف الثالث ضد الاتحاد

زياد كمال صاحب الـ23 عامًا، انتقل إلى نادي الزمالك لمدة موسمين ونصف الموسم على سبيل الإعارة، حيث دفع النادي الأبيض 5 ملايين جنيه لاستعارة اللاعب.

نادي إنبي وضع بندًا عقد انتقال اللاعب زياد كمال للزمالك، خلال يناير الماضي، يحصل من خلاله على 100 ألف دولار حال تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية، وبالفعل تُوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ما تسبب بخروج هذا البند إلى النور.

ويتعرض حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى انتقادات قوية من جانب جماهير القلعة البيضاء بسبب هذا البنود، حيث خرجت بعض الجماهير وتهكمت بأن هدف زياد كمال كان من الممكن أن يخرج بندًا يفيد بدفع الزمالك مبلغًا ماليًّا لإنبي بعد كل هدف يسجله اللاعب.