التحدي الأكبر لأموريم في ليفربول

وتابع ماكمانامان في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" "نعلم جميعًا أنها ستكون مهمة صعبة لأي شخص يأتي، لكن محللي الأرقام والمتخصصين في البيانات، سيقومون بواجباتهم خلف الكواليس".

وأضاف: "استبدال" كاريزما كلوب، وروح الدعابة التي يتمتع بها، وكيف تمكن من إقناع الناس في ليفربول، ستكون هذه مهمة صعبة".

وواصل لاعب ليفربول السابق: "أعلم أن أموريم يتحدث الإنجليزية بشكل جيد للغاية، وهو ما يعد مساعدة كبيرة على الفور، لكن كل شيء آخر، الحزمة الكاملة لمحاكاة يورغن، صعبة للغاية على أي شخص على ما أعتقد".

وبدأ ليفربول بالفعل الاستعداد للحياة بعد كلوب من خلال إعادة مايكل إدواردز إلى النادي.

ولعب المدير الرياضي السابق دورًا مؤثرًا في النجاح الذي تمتع به النادي خلال فترة كلوب، وقد تم منحه الآن صلاحيات أوسع في دوره الجديد كرئيس تنفيذي لكرة القدم.

ويشعر ماكمانامان أن تعيين إدواردز سيسمح لليفربول بالحفاظ على النجاح الذي حققه كلوب.

وقال ماكمانامان: "أعتقد أن حقيقة قيام ليفربول بإعادة مايكل إدواردز أمر رائع، إنهم يتحدثون عن شراء فرق كرة قدم أخرى أيضًا والحصول على نموذج كرة قدم. لذا فهي أوقات مثيرة للغاية، حتى لو كانت عملية صعبة".