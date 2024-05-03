ناد سعودي يفاوض غاتوزو
أعلن الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، عن دخول أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في مفاوضات مع الإيطالي جنارو غاتوزو مدرب نادي مارسيليا الفرنسي وميلان ونابولي السابق.
نادي مارسيليا، قرر إقالة غاتوزو صاحب الـ46 عامًا من تدريب الفريق في شهر فبراير الماضي؛ بعد الخسارة أمام بريست 2/0 ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.
وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، إن أحد الأندية السعودية تواصل مع المدرب جنارو غاتوزو بشكل رسمي لتدريب الفريق، خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح رومان أن غاتوزو على قائمة نادي تورينو الإيطالي لتدريب الفريق، وذلك منذ شهر فبراير الماضي، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.
وكان المدرب الإيطالي تولى القيادة الفنية لفريق مارسيليا، في سبتمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي أندريه فيلاس، وقاد الفريق في 24 مباراة فاز خلالها 9 مرات، وتعادل 8 وخسر 7.