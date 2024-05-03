ناد سعودي يفاوض غاتوزو

نادي مارسيليا، قرر إقالة غاتوزو صاحب الـ46 عامًا من تدريب الفريق في شهر فبراير الماضي؛ بعد الخسارة أمام بريست 2/0 ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، إن أحد الأندية السعودية تواصل مع المدرب جنارو غاتوزو بشكل رسمي لتدريب الفريق، خلال الفترة المُقبلة.

وأوضح رومان أن غاتوزو على قائمة نادي تورينو الإيطالي لتدريب الفريق، وذلك منذ شهر فبراير الماضي، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.