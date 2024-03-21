مدافع النصر يهاجم غوارديولا.. ويؤكد: فوجئت بأخلاق رونالدو

لابورت انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، في عقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

وقدّرت وسائل إعلام صفقة انتقال لابورت للنصر بـ27.5 مليون يورو.

وانتقد لابورت مدربه السابق بيب غوارديولا، قائلًا في تصريحات لـ"راديو ماركا": "غوارديولا دائماً ما يقول للاعبيه بأن يفصحوا عن رغباتهم بالرحيل عن الفريق، لكن الحقيقة أن الأمر خلاف ذلك".

وأضاف: "غوارديولا لم يكن صادقاً مع بعض اللاعبين، وأفضل ألا أخوض في تلك الفترة؛ فهي صفحة وانتهت بالنسبة لي".

وعن سبب رحيله عن السيتي قال: " فزت بكل شيء ولعبت هناك 5 أعوام.. في العامين الأخيرين كنت ألعب في مكان لا يناسبني بعد تعاقد النادي مع عدد كبير من المدافعين.. لذا قررت الرحيل".

وعن تعامله مع رونالدو في نادي النصر، قال لابوتا: " إنه شخص رائع، وكثير ما يُقال عنه غير حقيقي.. لا صحة مطلقًا لما يشاع عن سوء أخلاقه.. إنه شخص لطيف وعلاقتي معه جيدة للغاية".