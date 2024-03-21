مدافع النصر يهاجم غوارديولا.. ويؤكد: فوجئت بأخلاق رونالدو
كشف الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي، عن مفاجآت عديدة، بعد رحيله عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
لابورت انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، في عقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.
وقدّرت وسائل إعلام صفقة انتقال لابورت للنصر بـ27.5 مليون يورو.
وانتقد لابورت مدربه السابق بيب غوارديولا، قائلًا في تصريحات لـ"راديو ماركا": "غوارديولا دائماً ما يقول للاعبيه بأن يفصحوا عن رغباتهم بالرحيل عن الفريق، لكن الحقيقة أن الأمر خلاف ذلك".
وأضاف: "غوارديولا لم يكن صادقاً مع بعض اللاعبين، وأفضل ألا أخوض في تلك الفترة؛ فهي صفحة وانتهت بالنسبة لي".
وعن سبب رحيله عن السيتي قال: " فزت بكل شيء ولعبت هناك 5 أعوام.. في العامين الأخيرين كنت ألعب في مكان لا يناسبني بعد تعاقد النادي مع عدد كبير من المدافعين.. لذا قررت الرحيل".
وعن تعامله مع رونالدو في نادي النصر، قال لابوتا: " إنه شخص رائع، وكثير ما يُقال عنه غير حقيقي.. لا صحة مطلقًا لما يشاع عن سوء أخلاقه.. إنه شخص لطيف وعلاقتي معه جيدة للغاية".