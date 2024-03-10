سر تحديد موعد السوبر السعودي خلال عيد الفطر (فيديو)

كشف نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السبب وراء تحديد الموعد النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي في أبوظبي، لتقام خلال الفترة من الـ8 إلى الـ11 من أبريل المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.

وانتقد البعض الموعد لتوافقه مع عيد الفطر المبارك وهو ما قد يؤثر على الحضور الجماهيري.

وقال نعيم البكر، في تصريحات تلفزيونية: "الروزنامة الأساسية للمباريات معلنة من قبل وتم اتخاذ موافقة الأندية وسأحضر البطولة بالطبع بكامل أيامها ولن أتواجد في عيد الفطر مع الأهل لأنه ظرف طارئ بكل تأكيد، وحصل موقف مشابه سابقًا في توقيت إحدى مباريات المنتخب السعودي والجمهور تواجد وحضر بكثافة، ولو منحت أحد المنتقدين الروزنامة وقلت له اعطني موعدًا آخر فإنه لن يجد".