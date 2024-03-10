سر تحديد موعد السوبر السعودي خلال عيد الفطر (فيديو)
كشف نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السبب وراء تحديد الموعد النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي في أبوظبي، لتقام خلال الفترة من الـ8 إلى الـ11 من أبريل المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.
وانتقد البعض الموعد لتوافقه مع عيد الفطر المبارك وهو ما قد يؤثر على الحضور الجماهيري.
وقال نعيم البكر، في تصريحات تلفزيونية: "الروزنامة الأساسية للمباريات معلنة من قبل وتم اتخاذ موافقة الأندية وسأحضر البطولة بالطبع بكامل أيامها ولن أتواجد في عيد الفطر مع الأهل لأنه ظرف طارئ بكل تأكيد، وحصل موقف مشابه سابقًا في توقيت إحدى مباريات المنتخب السعودي والجمهور تواجد وحضر بكثافة، ولو منحت أحد المنتقدين الروزنامة وقلت له اعطني موعدًا آخر فإنه لن يجد".
وأضاف: "الموضوع كله عدا كأس السوبر فقط كان معروضًا على الأندية وعارفين إن في دوري أبطال آسيا وأن هناك 3 جولات موجودة من قبل وكل الأندية لديهم علم بالمواعيد ووافقوا على ما توصلنا إليه، وهذا الموسم لعبت في بطولتين آسيوتين وكان من الصعب لعب البطولة وقتها".
وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة الـ10:30 مساءً بتوقيت السعودية، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 على استاد محمد بن زايد.
ويشارك في كأس السوبر السعودي 2024 أربعة أندية هي الاتحاد والنصر بصفتهما البطل والوصيف لمسابقة الدوري السعودي 2022-23، إضافة إلى الهلال والوحدة، البطل ووالصيف لكأس خادم الحرمين الشريفين في آخر نسخة.
ويعتبر نادي الهلال الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر السعودي بـ 3 مرات، ثمّ نادي النصر بمرتين.