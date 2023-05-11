مورينيو يعانق تشابي ألونسو قبل مباراة روما وبايرليفركوزن (فيديو)

يذكر أنه عندما كان مورينيو مدربًا لريال مدريد، كان ألونسو لاعبًا في الفريق الملكي وتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي، وساعدا النادي في الفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.

ولعب تشابي ألونسو تحت قيادة مورينيو لثلاثة مواسم في ريال مدريد، حيث لعب 151 مباراة وفاز فيهم الفريق في 108 مباريات.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أبدى مورينيو إعجابه بلاعب إسبانيا السابق وأغدق عليه بالمديح.

وقال: "لم أره منذ وقت طويل. دائما ما كانت علاقتنا قوية ورائعة، تتخطى العلاقة بين مدرب ولاعب".

واعتبر مورينيو أن الفريق الألماني في مصاف الفرق الأفضل في أوروبا على مستوى تنفيذ الهجمات المرتدة.