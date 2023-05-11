مورينيو يعانق تشابي ألونسو قبل مباراة روما وبايرليفركوزن (فيديو)
شهدت مباراة روما الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، لقطة مؤثرة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ذئاب العاصمة الإيطالية، وتشابي ألونسو مدرب الفريق الألماني.
ويلتقي مورينيو مجددا بتشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الذي قام خلال مسيرته كلاعب، بدور محوري في نجاح المدرب البرتغالي خلال حقبته في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013.
وقبيل انطلاق المباراة قام ألونسو بالتوجه إلى مدربه السابق جوزيه مورينيو على دكة البدلاء، وتبادلا التحية والعناق سويًا.
يذكر أنه عندما كان مورينيو مدربًا لريال مدريد، كان ألونسو لاعبًا في الفريق الملكي وتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي، وساعدا النادي في الفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.
ولعب تشابي ألونسو تحت قيادة مورينيو لثلاثة مواسم في ريال مدريد، حيث لعب 151 مباراة وفاز فيهم الفريق في 108 مباريات.
وخلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أبدى مورينيو إعجابه بلاعب إسبانيا السابق وأغدق عليه بالمديح.
وقال: "لم أره منذ وقت طويل. دائما ما كانت علاقتنا قوية ورائعة، تتخطى العلاقة بين مدرب ولاعب".
واعتبر مورينيو أن الفريق الألماني في مصاف الفرق الأفضل في أوروبا على مستوى تنفيذ الهجمات المرتدة.