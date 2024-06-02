الترجي والأفريقي.. هل يعطل البنزرتي أحلام كاردوزو في الدوري التونسي؟

يخوض الترجي مواجهة مثيرة، مساء اليوم الأحد، أمام جاره ومضيفه الأفريقي، في ديربي على صفيح ساخن ضمن منافسات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وتقام المباراة على ملعب (حمادي العقربي) بحضور 27 ألف مشجع للأفريقي صاحب الضيافة، وهو ما يشعل أجواء المواجهة المرتقبة في صراع المنافسة على اللقب.

وتسلط (إرم نيوز) الأضواء على المواجهة بين الأفريقي والترجي في الدوري التونسي.. فإلى هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (حمادي العقربي) في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس القطرية 1.

ترتيب الفريقين

يحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعة التتويج بالدوري التونسي برصيد 17 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، وامتلك 3 نقاط اعتبارية من المرحلة الأولى للدوري.

ويملك الأفريقي 7 نقاط في المركز السادس والأخير، بعدما حقق فوزاً واحداً وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم، وله نقطة اعتبارية من المرحلة الأولى للدوري.

رهان البنزرتي

يراهن الأفريقي على خبرات مدربه القدير فوزي البنزرتي؛ شيخ المدربين التوانسة وأحد أكثر المدربين نجاحاً مع الترجي من قبل.

ويأمل البنزرتي تحقيق الفوز مع الأفريقي بلقاء الديربي؛ من أجل تحسين موقفه في مجموعة التتويج، وإن كانت حظوظ الفريق تبدو صعبة في اللحاق بالمشاركات القارية، وصراع المركز الرابع مع الصفاقسي والنجم الساحلي اللذين يملكان 9 نقاط.

ويحتاج الأفريقي للفوز باللقاءات الثلاثة المتبقية له في مجموعة التتويج، والوصول إلى 10 نقاط مع عدم فوز الصفاقسي والنجم الساحلي، أملاً في المشاركة القارية بالموسم المقبل.

ويعول الأفريقي على تشكيلة تضم حارس المرمى نور الدين الفرحاتي، وأمامه رباعي الدفاع غيث الزعلوني ورامي البدوي وآدم الطاووس وعامر العمراني.

ويقود خط الوسط غيث الصغير وأحمد خليل وشهاب العبيدي والطيب المزياني، مع ثنائي الهجوم حمدي العبيدي وكينجسلي إيدواه.

أحلام كاردوزو

يسعى البرتغالي ميغيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي، للفوز بالديربي وحسم الانتصار لتعزيز الصدارة.

ويأمل كاردوزو تعويض جماهير الترجي بلقب الدوري المحلي بعد ضياع التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية على يد الأهلي المصري.

ويعول الترجي على تشكيلة تضم حارس المرمى أمان الله مميش، وأمامه رباعي الدفاع محمد بن علي وياسين مرياح ومحمد أمين توجاي ومحمد أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط روجير أهولو وغيلان الشعلالي وحسام تقا، مع ثلاثي الهجوم يان ساس وأسامة بوقرة ورودريغو رودريغيز.