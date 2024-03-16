مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ثم أضاف الهدف الثاني من على حدود منطقة الجزاء، وسدد برناردو سيلفا في شباك نيوكاسل في الدقيقة 31.

وحسمت المباراة بفوز السيتي بهدفين دون رد، ليحسم تأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم سيتي إلى كوفنتري سيتي، الذي حقق فوزا مفاجئا 3-2 على وولفرهامبتون واندررز في وقت سابق اليوم، في قرعة الدور قبل النهائي المقررة بعد انتهاء مواجهات دور الثمانية المتبقية، غدا الأحد، والتي تضم تشيلسي أمام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أمام ليفربول.