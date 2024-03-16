مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الفوز جاء بفضل ثنائية البرتغالي برناردو سيلفا
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
الفوز جاء بفضل ثنائية البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقتين 13، و31.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف أول سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 13 بعد تمريرة من رودري، واستلم الكرة وسدد بطريقة رائعة في الشباك.
ثم أضاف الهدف الثاني من على حدود منطقة الجزاء، وسدد برناردو سيلفا في شباك نيوكاسل في الدقيقة 31.
وحسمت المباراة بفوز السيتي بهدفين دون رد، ليحسم تأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وانضم سيتي إلى كوفنتري سيتي، الذي حقق فوزا مفاجئا 3-2 على وولفرهامبتون واندررز في وقت سابق اليوم، في قرعة الدور قبل النهائي المقررة بعد انتهاء مواجهات دور الثمانية المتبقية، غدا الأحد، والتي تضم تشيلسي أمام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أمام ليفربول.