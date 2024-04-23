سر انقلاب جمهور الزمالك على شيكابالا

وكان فريق الزمالك تعادل سلبيا يوم الأحد الماضي أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة.

وانقلبت جماهير الزمالك على شيكابالا، بعد ظهوره بمستوى سيئ في مباراة دريمز، واتهمته بعض الجماهير بـ"الأنانية" التي كان عليها اللاعب خلال الدقائق التي لعبها وفشله في استغلال الفرص التي أتيحت له.

وظهر شيكابالا في عدد من اللقطات كان من الممكن أن يمرر لزملائه ويضعهم في مواقف جيدة أمام المرمى، ولكنه فضل التصويب حتى لو من زوايا مستحيلة، وهو ما قلب جماهير النادي الأبيض عليه.

وتلقى شيكابالا وابلا من الانتقادات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الجماهير البيضاء.

وتداولت بعض الجماهير لقطات من المباراة، ظهر خلالها شيكايالا وهو في مواقف تتيح له التمرير لزملائه، ولكنه رفض وأصر على الاحتفاظ بالكرة.

كما قام شيكابالا في إحدى الكرات، بالتضييق على زميله إبراهيما نداي عندما حاول الأخير تسديد الكرة، ولكنه فشل بسبب مضايقة شيكابالا، ما جعل الأخير عرض لانتقادات لاذعة من الجماهير.

وراجت تقارير صحفية تفيد بأن البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الفريق استقر على استبعاد شيكابالا من التشكيل الأساسي خلال مباراة العودة أمام دريمز، خاصة بعد اقتراب أحمد مصطفى “زيزو”، من التماثل للشفاء من الإصابة في كاحل القدم.