ظهر مهاب ياسر، لاعب فريق الزمالك، غاضبًا للغاية عقب استبداله في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، في كأس مصر، وانتهت بوداع الفريق الأبيض للبطولة.

ورصدت الكاميرات، انفعال مهاب ياسر عقب قرار استبداله من ملعب المباراة، في الدقيقة 67، وإشراك زياد كمال بدلا منه، وشوهد اللاعب وهو يلقي بأحد قمصان تدريبات الزمالك على أرض الملعب، كما رفض مصافحة مدربه أحمد مجدي، وهو ما أثار استياء الجماهير منه.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة الزمالك قررت توقيع عقوبة مالية على اللاعب؛ بسبب ما بدر منه، اعتراضًا على تبديله.

وفاز طلائع الجيش على الزمالك، مساء الأربعاء، في استاد السلام بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" هدف المباراة الأول بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 18.

وأدرك محمد حمدي زكي التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي ركلات الترجيح سجل طلائع الجيش كل ركلاته بنجاح فيما أهدر زياد كمال للزمالك بعدما تصدى محمد شعبان لتسديدته ليؤمن انتصار فريقه.

وبذلك ضرب طلائع الجيش موعدًا مع الإسماعيلي لملاقاته في ربع النهائي يوم السبت المقبل.

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وللمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 يكون بطل كأس مصر من خارج القطبين الأهلي والزمالك منذ فوز إنبي به آنذاك.

وقاد الزمالك في المباراة أحمد مجدي وأندريه بيكي المدربان في الجهاز الفني للزمالك في ظل سفر مدرب الفريق جوزيه غوميز لحصوله على إجازة.

فريق الزمالك حصل على راحة من التدريبات حتى يوم 26 أغسطس الحالي قبل العودة مجددًا استعدادًا للموسم المقبل.

وانتهى الموسم المحلي للزمالك بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر، وسينتظر الفريق الانتظام في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك خلال سبتمبر المقبل.

ويلتقي الزمالك، الفائزَ من (مباراة البن الإثيوبي أمام الشرطة الكيني)، في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل.