كشفت مصادر عن وجود حالة من الغضب داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الخروج من بطولة كأس مصر، إثر الخسارة أمام طلائع الجيش، مساء الأربعاء.

وتمكن فريق طلائع الجيش من الفوز على الزمالك والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

الوقت الأصلي كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؛ إذ سجل للزمالك أحمد عبد الرحيم إيشو، في الدقيقة 79، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، بينما تعادل للطلائع محمد حمدي زكي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويلتقي فريق طلائع الجيش نظيره الإسماعيلي، السبت المقبل، ضمن منافسات ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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ووفقا لما ذكرته مصادر لـ"إرم نيوز"، فإن "هناك اجتماعاً مهماً لمجلس الإدارة لحسم مصير عدد كبير من اللاعبين".

وأضاف المصدر: "مرشح للرحيل 7 لاعبين على الأقل من الاحتياطيين والناشئين، كما يسعى المجلس بقوة لحل أزمة ملف القيد والتعاقدات الجديدة قبل مواجهة السوبر الأفريقي ضد الأهلي".

وذكرت تقارير سابقة أن المدير الفني للفريق الأبيض لا يريد استمرار الخماسي: محمد أشرف روقا، وسيف جعفر، والبنيني سامسون أكينولا، ومهاب ياسر، وناصر منسي، في صفوف الزمالك، خلال الموسم المقبل.

وقاد الزمالك في المباراة أحمد مجدي وأندريه بيكي المدربان في الجهاز الفني للزمالك في ظل سفر مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه غوميز لحصوله على إجازة.

ومنح الجهاز الفني، اللاعبين راحة سلبية حتى يوم 26 أغسطس الجاري، قبل الاستعداد للموسم الجديد.

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وبهذه النتيجة، انتهى الموسم المحلي للزمالك بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر، وسينتظر الفريق الانتظام في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك خلال سبتمبر المقبل.

ويلتقي الزمالك أمام الفائز من مباراة البن الإثيوبي أمام الشرطة الكيني، في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل.