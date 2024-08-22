كشفت تقارير إعلامية عن وجود تحول في مصير جوزيه غوميز، مدرب نادي الزمالك، بعد وداع الفريق لبطولة كأس مصر، مساء الأربعاء، على يد طلائع الجيش.

وودع الزمالك، منافسات كأس مصر، بعد الخسارة بركلات الترجيح 3-5 أمام طلائع الجيش، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقطع طلائع الجيش، تذكرة العبور إلى ربع نهائي كأس مصر، ليضرب موعدًا مع الإسماعيلي، الذي نجح في تجاوز عقبة سموحة.

أخبار ذات علاقة تغريدة مثيرة من حساب الأهلي بعد خروج الزمالك من كأس مصر (صورة)

الزمالك سجل هدف التقدم في الدقيقة الـ80 عن طريق لاعبه أحمد عبد الرحيم إيشو، فيما أحرز محمد حمدي زكي، هدف طلائع الجيش في الدقيقة الـ96.

وقاد أحمد مجدي، المدرب العام، فريقه الزمالك، بعد سفر المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز إلى بلاده.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، فإن "إدارة الزمالك مستاءة من غوميز؛ بسبب الإجازة التي حصل عليها، وحال خسارة الزمالك مباراة السوبر الأفريقي المقبلة ضد الأهلي ربما تكون الأخيرة له".

وأضاف التقرير: "بديل غوميز جاهز بالفعل، وسيكون روجير ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، رغم أن وكيل المدرب البرازيلي قال إنه لم تحدث أي مفاوضات جادة بين المدرب والزمالك، وهو مدرب لديه عروض أخرى".

وكان غوميز اتفق مع إدارة النادي على تولي أندري بيكي المهمة الفنية لنادي الزمالك في غيابه بعدما أنهى بطولة الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الزمالك مع طلائع الجيش خلال الموسم الحالي، وذلك بعد مباراتي الدوري المصري الممتاز، وكان الفريق الأبيض انتصر في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1 قبل أن يتلقى هزيمة في مباراة الدور الثاني بنتيجة 3-1.

واختتم الزمالك موسمه الكروي بتحقيق بطولة واحدة فقط، وهي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.