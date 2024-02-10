أهداف مباراة الأردن وقطر (فيديو)
سجل أكرم عفيف الهدف الأول لمنتخب قطر في شباك الأردن، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس آسيا 2023.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.
ويخوض المنتخب القطري المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن حقق اللقب في النسخة الماضية، فيما بلغ المنتخب الأردني نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
وفي الدقيقة 66 أشعل يزن النعيمات المدرجات ليسجل هدف التعادل للمنتخب الأردني.
وفي الدقيقة 72 سجل المنتخب القطري الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها أكرم عفيف.
ووصل منتخب قطر للمشهد الختامي في البطولة بعد تفوقه على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف لاثنين في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز "النشامى" نظيره الكوري الجنوبي بثنائية.
وقدم رجال المدرب المغربي حسين عموتة، مسيرة مميزة في نسخة هذه البطولة، حيث تأهل بين أفضل ثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.
وفي دور الـ16 تجاوزوا العراق بنتيجة 3-2، وعبروا طاجكستان بنتيجة 1-0 في دور الثمانية، وأقصوا منتخب كوريا الجنوبية في نصف النهائي بنتيجة 2-0. ويتصدرون قائمة أفضل خط هجوم برصيد 12 هدفًا، واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.
بينما المنتخب القطري في دور الثمانية عبر نظيره أوزبكستان بصعوبة بركلات الترجيح، وهزم المنتخب الإيراني في نصف النهائي بنتيجة 3-2، ويأتي خلف منتخب الأردن كثاني أقوى خط هجوم بـ11 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 فقط.