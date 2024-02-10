أهداف مباراة الأردن وقطر (فيديو)

سجل أكرم عفيف الهدف الأول لمنتخب قطر في شباك الأردن، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس آسيا 2023.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

ويخوض المنتخب القطري المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن حقق اللقب في النسخة الماضية، فيما بلغ المنتخب الأردني نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.