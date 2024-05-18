مدرب نهضة بركان ينتقد تصريحات غوميز قبل نهائي الكونفدرالية

وجه معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان، انتقادات لنظيره البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الزمالك، قبل مواجهة الفريقين في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف في المغرب.

وقال غوميز، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم: "نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان والجميع يعلم ذلك، نتطلع لقلب النتيجة لمصلحة الفريق، من أجل تحقيق الفوز، لا أقول إن نهضة بركان فريق سيئ، لكني أقول إن الزمالك أكبر من نهضة بركان، ولا أريد تحريف إجابتي".

وأضاف: "أحترم نهضة بركان ولاعبيه وجهازه الفني، وأرغب أن تكون هناك عدالة في المباراة ويربح الفريق الأفضل في الملعب".