مدرب نهضة بركان ينتقد تصريحات غوميز قبل نهائي الكونفدرالية
وجه معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان، انتقادات لنظيره البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الزمالك، قبل مواجهة الفريقين في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف في المغرب.
وقال غوميز، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم: "نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان والجميع يعلم ذلك، نتطلع لقلب النتيجة لمصلحة الفريق، من أجل تحقيق الفوز، لا أقول إن نهضة بركان فريق سيئ، لكني أقول إن الزمالك أكبر من نهضة بركان، ولا أريد تحريف إجابتي".
وأضاف: "أحترم نهضة بركان ولاعبيه وجهازه الفني، وأرغب أن تكون هناك عدالة في المباراة ويربح الفريق الأفضل في الملعب".
رد الشعباني
من جانبه، قال الشعباني في مؤتمر الصحفي: "مندهش من التصريح ويجب أن يحترم المنافس، والدليل على ذلك أن متصدر الدوري المصري حاليا هو فريق بيراميدز وهو ناد حديث العهد ولا يمتلك قاعدة جماهيرية كما أن مودرن فيوتشر فريق حديث العهد ويقدم كرة جيدة".
وتابع: "جاهزون لمباراة الغد وحضرنا اللاعبين لكل السيناريوهات في مباراة الزمالك، وجمهور المنافس سيتواجد لدعم فريقه في اللقاء، ولا بد للاعبين من الحفاظ على الهدوء في اللقاء".
وأشار: "نهضة بركان اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الماضية، وفاز بلقب الكونفدرالية مرتين في آخر 5 سنوات، ويواجه فرقا كبيرة في المغرب مثل الوداد والرجاء والجيش الملكي".
ويكفي الزمالك تحقيق الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب على ملعبه، من أجل حسم التتويج، أو الفوز بأي نتيجة بشرط أن يكون الفارق هدفين، بينما يعني تكرار نتيجة الذهاب وفوز الأبيض 2-1 جر المباراة لأشواط إضافية ثم ركلات ترجيح.
وتنص اللوائح على احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهي القاعدة التي تم إلغاؤها في البطولات القارية الأخرى باستثناء قارة أفريقيا، وهو ما يصب في صالح الزمالك.
بينما يكفي نهضة بركان التعادل في لقاء العودة بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، حيث سيحافظ على تقدمه 2-1 في الذهاب.
أما الفرصة الثانية فهي بالتأكيد تكرار الفوز على الزمالك.
بينما يمكن للنهضة أن يتوج أيضا إذا خسر بفارق هدف وحيد، بشرط أن يسجل هدفين أو أكثر في أرض منافسه.
وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.