كعكي يرحل رسميًا عن الاتحاد السعودي

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد أحمد كعكي رحيله عن إدارة النادي ليرافق أنمار الحائلي الذي أعلن هو الآخر استقالته في وقت سابق.

وقال كعكي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "تشرّفت بخدمة الاتحاد قادمًا من مدرجه الكبير، والذي افتخر بأن أعود إليه مجدّدًا بعد أكثر من 10 سنوات خدمت فيها عميد الأندية من عدة مواقع، وخلال عمل مجلس إدارتنا لم نراهن على إمكانياتنا وتجربتنا وطموحنا وما قدّمناه من دعم بل رهنّا نجاحنا بعد الله بموقف ووقفة جماهير الذهب خلف ناديها."

وتابع: "ما تحقق من نجاح يُحسب لهم في المقام الأول، والخطأ نحن نتحمّله، وأمضينا معًا (إدارةً وجمهورًا) 4 سنوات ملحمية بما تعنيه الكلمة؛ صفًا واحدًا.. قلبًا واحدًا.. تُوجت بعودة نادينا العريق بطلاً للدوري بعد سنوات طويلة، وبطل السوبر، ثم مضينا نكرر مجد المشاركة في كأس العالم للأندية، ونفتخر بكم وبكل ما تحقق معكم. "

وقال أحمد كعكي: "أعتز اليوم بعد ترجلنا من مواقعنا بمنح كافة الأصوات التي أملكها من خلال الجمعية العمومية للمرشح لرئاسة نادينا أخي لؤي ناظر، متمنيًا له ولاتحادنا مزيدًا من النجاح والاستقرار. جمهور نادينا الحبيب، عبارات الشكر لاتُوفيكم حقكم، أستودعكم الله."

ووعد كل من الحائلي وكعكي بدعم المرشح لرئاسة الاتحاد لؤي ناظر في الانتخابات المقبلة لتعيين مجلس إدارة جديد يتولّى تسيير النادي.

وقضى أحمد كعكي المفاوض الاتحادي والمشرف على فريق الكرة مسيرة رائعة في خدمة النادي، وذلك بشهادة أطراف قريبة جدًا من الاتحاد، إذ أكدت تلك المصادر أن كعكي دفع من ماله الخاص نحو 80 مليون ريال مساهمة منه في حل أزمات النادي الأخيرة.

وأشرف أحمد كعكي على الفريق مدة 5 سنوات، حيث تعاقد مع نحو 35 لاعبًا منهم من فشل مع الفريق، ومنهم الكثيرون ممن حققوا النجاح.