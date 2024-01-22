كأس آسيا.. المنتخبات العربية تستعرض تطورها أمام كبار المرشحين للقب

إستراتيجية واضحة للمنتخب العراقي

وكان لدى المنتخب العراقي إستراتيجية واضحة لخلخلة تماسك نظيره الياباني الذي عانى من القوة البدنية لمنافسه وسط أجواء حماسية، حيث شهدت المباراة حضورا كبيرا من مشجعي العراق حتى بدت المباراة وكأنها مقامة على أرض منتخب "أسود الرافدين".

وكان من الممكن أن يسجل المنتخب العراقي عددا أكبر من الأهداف لولا إصابة مهاجمه أيمن حسين، الذي سجل هدفي الفريق في شباك منافسه الياباني خلال الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في اللعب خلال الشوط الثاني.

ومع ذلك، قدم المنتخب العراقي أداء فعالا حتى بدون كرة؛ حيث حرم المنتخب الياباني من فرض سيطرته وإيقاع لعبه عبر عدة تدخلات وأخطاء خططية.

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان: "حللنا الأمور قبل المباراة وكنا نعرف كيف سيلعب منتخب العراق في البداية، لقد لعب بقوة شديدة. للأسف لم يكن بإمكاننا التعامل مع ذلك، أعرف أننا بحاجة إلى تقديم المزيد".

وأصبح خيسوس كاساس مدرب العراق بطلا قوميًّا بعد أن قاد المنتخب لأول فوز له على اليابان خلال 42 عاما، وقال المدرب الإسباني إنه فخور باللاعبين الذين اختارهم للبطولة.

وقال كاساس: "منذ أن توليت المهمة، اخترت اللاعبين الذين بإمكانهم أن يكونوا مقاتلين ويحظون بمستويات جيدة أيضا.. الاختلاف عند المنافسة على هذا المستوى يكمن في أنك تكون بحاجة إلى التوازن بين الروح القتالية والجودة".