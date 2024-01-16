وفاة رئيس نادي هيرتا برلين فجأة عن عمر يناهز 43 عامًا

‭ ‬أعلن نادي هيرتا برلين في بيان اليوم الثلاثاء‭ ‬وفاة رئيسه كاي برنشتاين، وهو مشجع سابق لروابط الألتراس تولى الرئاسة في 2022، عن عمر يناهز 43 عاما.

كان برنشتاين من أشد المناصرين للنادي ورحب به المشجعون بشدة فور فوزه برئاسة هيرتا برلين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في أندية دوري الدرجة الأولى الألماني حيث اعتبره عشاق الفريق فوزًا للجماهير ضد الاستغلال التجاري لهذه الرياضة.