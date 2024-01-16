وفاة رئيس نادي هيرتا برلين فجأة عن عمر يناهز 43 عامًا
أعلن نادي هيرتا برلين في بيان اليوم الثلاثاء وفاة رئيسه كاي برنشتاين، وهو مشجع سابق لروابط الألتراس تولى الرئاسة في 2022، عن عمر يناهز 43 عاما.
كان برنشتاين من أشد المناصرين للنادي ورحب به المشجعون بشدة فور فوزه برئاسة هيرتا برلين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في أندية دوري الدرجة الأولى الألماني حيث اعتبره عشاق الفريق فوزًا للجماهير ضد الاستغلال التجاري لهذه الرياضة.
وقال النادي "يعلن هيرتا برلين الحداد على وفاة كاي برنشتاين. بقلوب يعتصرها الألم تلقى النادي هذا النبأ الحزين اليوم الثلاثاء. توفي الرئيس كاي برنشتاين فجأة عن عمر يناهز 43 عامًا.
"النادي بأكمله ومجلس الإدارة والطاقم الفني في حالة من الصدمة والحزن البالغ. أسرة هيرتا بأكملها في حداد على وفاة كاي وكل مشاعرها مع عائلته وأصدقائه".
ويحتل هيرتا، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني الموسم الماضي، المركز السابع في الدرجة الثانية.