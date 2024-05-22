أهداف مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا بنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

ويتطلع باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني "بوندسليغا"، لمواصلة كتابة التاريخ، والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه فريق أتالانتا الإيطالي.

ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو حقق إنجازا رائعا بتتويجه بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه من دون تلقي أية هزيمة بالدوري، حيث تفوق على شتوتغارت صاحب المركز الثاني، بفارق 17 نقطة.

لكن مهمة ليفركوزن لن تكون سهلة على الإطلاق، لا سيما أن أتالانتا يسعى هو الآخر للتتويج بأول ألقابه منذ عام 1963 عندما توج بلقب كأس إيطاليا.

ويسعى فريق أتالانتا، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي الدوري الأوروبي، للتتويج باللقب ومصالحة جماهيره بعدما فشل في التتويج بلقب كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام يوفنتوس.

وكانت آخر مواجهة جمعت أتالانتا وليفركوزن في الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022، حيث فاز أتالانتا (3-2) على أرضه، قبل أن يخسر بهدف بعد أسبوع واحد في ألمانيا.