لاعبو مانشستر يونايتد يستبعدون رونالدو من مجموعتهم لـ"واتس آب"

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معزولا في فريقه مانشستر يونايتد بعد المقابلة المثيرة للجدل الذي أجرها، يوم الأحد، مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان لدرجة استبعاده من مجموعة "واتس آب" الخاصة بالفريق الإنجليزي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن مديري مجموعة لاعبي مانشستر يونايتد على تطبيق "واتساب" استبعد المهاجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين هاري ماغواير وسكوت مكتوميناي مسؤولين عن استبعاد كريستيانو رونالدو من مجموعة التواصل الخاصة بلاعبي الفريق الإنجليزي. هذه الحقيقة تعطي قوة أكبر للشائعات حول رحيل المهاجم.

وقال رونالدو عن مديره الفني إريك تن هاغ في مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان: "أنا لا أحترمه لأنه لا يظهر أي احترام لي. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدا".

ولا شك أن تصريحات رونالدو أثارت الكثير من الجدل داخل مانشستر يونايتد، ومن المحتمل رحيل مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، إلى تشكيلة البرتغال التي تستعد لخوض كأس العالم الأسبوع المقبل، وسيعود إلى مانشستر يونايتد عقب نهاية البطولة في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويعود يونايتد للمباريات في 26 ديسمبر/ كانون الأول أي بعد ستة أيام من إقامة المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.

وتدرب النجم المخضرم مع البرتغال في إطار الاستعداد لكأس العالم رغم غيابه عن آخر مباراتين ليونايتد بسبب "المرض". لكن من غير المرجح أن يرتدي قميص الشياطين الحمر مرة أخرى لأنه يواجه خطوة محتملة بفسخ عقده مع يونايتد أثناء تواجده في قطر.

والتقى المدير الفني الغاضب تين هاغ بقادة أولد ترافورد ويقوم النادي الآن باستكشاف الخيارات القانونية المتاحة لهم.

ويعتقد يونايتد أن رونالدو يقلص التقدم الذي تم إحرازه تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد والعمل الجماعي الذي عززه في الفريق.

وإذا رحل رونالدو عن مانشستر يونايتد ستكون هناك خيارات قليلة متاحة أمامه في صفقة انتقال مجانية.

ويحرص ناديه الأول سبورتنغ لشبونة على ذلك، في حين أن مالك تشيلسي تود بوهلي قد يجدد اهتمامه باللاعب الصيف المقبل، فضلا عن بعض أندية الدوري الأمريكي للمحترفين، وأيضا في الوطن العربي خاصة السعودية والإمارات وقطر.