قرار صارم من منتخب مصر ضد إمام عاشور
كشف مصدر خاص داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن إبراهيم حسن، مدير المنتخب الأول لكرة القدم، اتخذ قرارا صارما بخصم مكافأة الفوز على بوركينا فاسو من إمام عاشور، لاعب الفريق.
وتعرض إمام عاشور لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليقوم الجهاز الفني باستبداله، وظهرت على وجهه علامات الضيق ورفض مصافحة أحد أعضاء الجهاز الفني وهو في طريقه للدكة.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن قرار الغرامة ضد اللاعب بمثابة عقاب على ما فعله أثناء استبداله وتجاهل مصافحة الجهاز الفني.
وتابع: "إمام تقبل القرار واعتذر للجهاز الفني على ما فعله، خاصة أنه كان يرغب في استكمال المباراة".
وأضاف: "إبراهيم حسن حذر إمام من تكرار هذا الفعل مرة أخرى حفاظا على الشكل العام له وللجهاز الفني، حيث أكدا له أنه من العناصر الهامة والأساسية بالمنتخب الأول".
والتقى المنتخب المصري مع نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب أكثر من حلم كأس العالم.
ومن المقرر أن يسافر إمام عاشور رفقة بعثة منتخب مصر، عصر اليوم السبت، إلى غينيا بيساو، لخوض مواجهة الإثنين المقبل بين المنتخبين في الجولة الرابعة للتصفيات.
ويقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.
ويعتلي منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0)، وبوركينا فاسو (2-1)، بينما يتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، إذ استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0)، وتعادل مع إثيوبيا سلبيًّا.