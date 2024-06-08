قرار صارم من منتخب مصر ضد إمام عاشور

كشف مصدر خاص داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن إبراهيم حسن، مدير المنتخب الأول لكرة القدم، اتخذ قرارا صارما بخصم مكافأة الفوز على بوركينا فاسو من إمام عاشور، لاعب الفريق.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليقوم الجهاز الفني باستبداله، وظهرت على وجهه علامات الضيق ورفض مصافحة أحد أعضاء الجهاز الفني وهو في طريقه للدكة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن قرار الغرامة ضد اللاعب بمثابة عقاب على ما فعله أثناء استبداله وتجاهل مصافحة الجهاز الفني.

وتابع: "إمام تقبل القرار واعتذر للجهاز الفني على ما فعله، خاصة أنه كان يرغب في استكمال المباراة".