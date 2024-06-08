بحضور إبراهيموفتش.. ثنائي الهلال السعودي يقود صربيا لفوز عريض على السويد (فيديو)

حقق منتخب صربيا فوزًا عريضًا على حساب السويد بنتيجة 3-0، اليوم السبت، في تجربة ودية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وتألق ثنائي الهلال السعودي سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش في المباراة بعدما سجلا الهدفين الأول والثاني لمنتخب صربيا في الدقيقتين 18 و60 بينما أحرز الهدف الثالث دوشان تاديتش.