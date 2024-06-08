بحضور إبراهيموفتش.. ثنائي الهلال السعودي يقود صربيا لفوز عريض على السويد (فيديو)
حقق منتخب صربيا فوزًا عريضًا على حساب السويد بنتيجة 3-0، اليوم السبت، في تجربة ودية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وتألق ثنائي الهلال السعودي سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش في المباراة بعدما سجلا الهدفين الأول والثاني لمنتخب صربيا في الدقيقتين 18 و60 بينما أحرز الهدف الثالث دوشان تاديتش.
ويلعب منتخب صربيا في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إنجلترا وسلوفينيا والدنمارك.
وحضر اللقاء زلاتان إبراهيموفتش أسطورة الكرة السويدية الذي أعلن اعتزاله كرة القدم، وتواجد في المدرجات.
في المقابل، تعادلت سويسرا 1-1 مع ضيفتها النمسا في مباراة ودية أخرى.
وبدأت النمسا المباراة بقوة بفضل لاعب الوسط المهاجم كريستوف باومجارتنر الذي مر من دفاع صاحب الأرض وأطلق تسديدة في الزاوية اليمنى السفلى للمرمى ليفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة على ملعب سانت جالين.
وردت سويسرا بهدف التعادل عندما هز الظهير الأيمن سيلفان فيدمر الشباك من مدى قريب بعد 21 دقيقة.
ويلعب منتخب سويسرا في المجموعة الأولى بجانب ألمانيا واسكتلندا والمجر بينما يلعب منتخب النمسا في المجموعة الرابعة بجانب هولندا وبولندا وفرنسا.