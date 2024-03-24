رونالدو يستعد لـ"عودة عاطفية" إلى ريال مدريد

ونقلت صحيفة "ميرور" عن مصادر في إسبانيا قالت إن ريال مدريد حريص على دعوة فريق رونالدو الحالي، النصر السعودي، للعب في ملعب سانتياغو برنابيو الجديد بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد واسعة النطاق.

في حين أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن بسبب أعمال البناء الجارية، إلا أنه يشاع أن المباراة قد تقام خلال العطلة الشتوية للموسم المقبل.

وقالت الصحيفة: "يشعر المشجعون بالفعل بالإثارة من احتمالية مواجهة رونالدو وجهًا لوجه مع كيليان مبابي، في حالة انتقاله من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد".

رونالدو، الذي قضى 9 سنوات في ريال مدريد، وسجل 450 هدفًا في 438 مباراة، غادر إلى يوفنتوس، في العام 2018، بعد أن شعر بعدم الدعم من رئيس ريال فلورنتينو بيريز.

ومع ذلك، يبدو أن الخلاف قد زال، ومن المؤكد أن عودته لمباراة ودية في معقل فريقه القديم، ستتصدّر عناوين الصحف العالمية.