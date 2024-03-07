بعد مباراة لايبزيغ .. أنشيلوتي ينتقد لاعبيه ويتحدث عن صافرات الاستهجان

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالأداء المخيب لفريقه مساء الأربعاء بتعادله أمام لايبزيغ الألماني (1-1) في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، قائلا إن ريال مدريد "لعب بشكل سيئ"، مضيفا: "لقد عانينا كثيرا، حتى لو كنا اليوم سعداء للغاية بالتأهل".

وتعادل ريال مدريد على أرض سانتياغو بيرنابيو مع لايبزيغ في مباراة لم يقدم فيها رفاق توني كروس مستوى كرويا لائقا، لكن الميرينغي اقتطع ورقة التأهل لربع النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وقال أنشيلوتي: "لو عُرض علينا التقدم بفارق 7 نقاط في الدوري الإسباني وربع نهائي دوري أبطال أوروبا في بداية الموسم لكنا وقعنا على العرض دون تردد، وما حققناه جيد، ولكن يجب علينا أن ننتقد أنفسنا، الكثير من النقاط لم تسر بالشكل المطلوب.. ربما كنت مخطئًا في التشكيلة الأساسية أيضًا.

وعاد كارلو أنشيلوتي إلى صافرات الاستهجان التي أطلقها مشجعو الميرينغي بعد العرض المخيب للآمال، مشددا على أن "تلك الانتقادات مستحقة، عليك أن تتقبلها، واليوم كل الفريق يستحق ذلك، هذه الصافرات مستحقة ومن الضروري أن يكون لديك جمهور متطلب مثل هذا."

وتحدث المدرب الإيطالي عن الإصابات في صفوف عدد من لاعبي الدفاع، وأكد أن الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو، اللذين تعرضا للإصابة بتمزق في الأربطة الصليبية الصيف الماضي، قد يعودان في ربع النهائي".