نادي النصر يتفق مع المدافع البرتغالي بيبي
كشفت صحيفة "aksam" التركية عن دخول نادى النصر في مفاوضات مع البرتغالي كيبلير فيريرا المعروف باسم "بيبى" لاعب نادى بورتو البرتغالي، للتعاقد معه الموسم الجديد.
ووفقا للصحيفة التركية فإن النصر اتفق شفهيا مع بيبي، حيث سيلتقي بصديقه المقرب البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث سبق أن لعبا 8 مواسم في ريال مدريد، وسنوات عديدة مع البرتغال.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاما، يريد لعب كرة القدم لمدة عام إضافي ويبدو أن المحطة الجديدة ستكون السعودية، حيث يخطط لتوديع كرة القدم مقابل عقد كبير.
وبدأ بيبي مسيرته الكروية مع نادي ماريتيمو في 2002، والذي لعب له حتى 2004، ثم انتقل بعدها إلى نادي بورتو البرتغالي الذي لعب له لمدة 3 مواسم.
وانتقل بيبي في 2007 إلى ريال مدريد ولعب له حتى 2015، وانتقل بعدها إلى بشكتاش التركي، ومنه إلى بورتو في 2019.
وبدأ بيبي اللعب مع منتخب البرتغال في العام 2007، وحقق مع المنتخب يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيبي الذي يبلغ من العمر 40 عاما شارك مع ريال مدريد في 334 مباراة ومع بورتو في 242 مباراة، في حين لعب 133 مباراة مع منتخب البرتغال الأول.
وحقق بيبي إنجازات جماعية مذهلة مع ريال مدريد أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ولقبان في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في الليغا، ولقبان في كأس السوبر الأوروبي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن كريستيانو رونالدو وبيبي لعبا إلى جانب بعضهما البعض 341 مباراة في ريال مدريد ومنتخب البرتغال، بينها 241 مباراة مع ريال مدريد.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.