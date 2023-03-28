نادي النصر يتفق مع المدافع البرتغالي بيبي

كشفت صحيفة "aksam" التركية عن دخول نادى النصر في مفاوضات مع البرتغالي كيبلير فيريرا المعروف باسم "بيبى" لاعب نادى بورتو البرتغالي، للتعاقد معه الموسم الجديد.

ووفقا للصحيفة التركية فإن النصر اتفق شفهيا مع بيبي، حيث سيلتقي بصديقه المقرب البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث سبق أن لعبا 8 مواسم في ريال مدريد، وسنوات عديدة مع البرتغال.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاما، يريد لعب كرة القدم لمدة عام إضافي ويبدو أن المحطة الجديدة ستكون السعودية، حيث يخطط لتوديع كرة القدم مقابل عقد كبير.